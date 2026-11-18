La Unidad Especializada de Homicidios I del Ministerio Fiscal ha imputado a Josecito por el asesinato de su amigo Iván Delgadino, ocurrido en San Miguel de Tucumán el pasado domingo.

Hoy 17:30

El 15 de noviembre, un trágico hecho de sangre tuvo lugar en el barrio Juan XXIII de San Miguel de Tucumán, donde José Alberto Rojas, conocido como "Josecito", fue imputado por la Unidad Especializada de Homicidios I del Ministerio Fiscal, bajo la dirección de Pedro Gallo. La auxiliar de fiscal, Carolina Brito Ledesma, presentó el caso en una audiencia, acusando a Rojas de asesinar a Iván Ulises Delgadino, un hombre de 34 años, quien falleció a causa de un traumatismo abierto de tórax producido por una herida de arma blanca.

Durante la audiencia, la fiscal expuso las pruebas recolectadas por la Brigada de Investigaciones de Lomas de Tafí y la División de Homicidios, donde cuatro testigos identificaron a Josecito como el autor del crimen. La fiscal Brito Ledesma enfatizó que el acusado utilizó un cuchillo para llevar a cabo el ataque mortal, describiendo cómo se produjo el incidente en la vereda de su vivienda, ubicada en calle Manuel Alberti 1300.

Josecito, al proporcionar sus datos personales, se refirió a la víctima como su amigo, lo que subraya la complejidad emocional y social de este homicidio. “Se valió de un cuchillo para dar muerte a la víctima, una persona joven de 34 años”, declaró la fiscal, quien también mencionó que el imputado ya había sido condenado previamente a tres años de prisión condicional por tenencia de estupefacientes.

La fiscal solicitó prisión preventiva por cuatro meses, argumentando que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, ya que aún quedan varias diligencias pendientes, incluyendo el análisis de las cámaras de seguridad y el informe final de autopsia. Estos elementos son cruciales para el desarrollo del caso y la búsqueda de justicia.

La jueza actuante accedió a la solicitud de la fiscal, considerando que el plazo de cuatro meses es adecuado para la continuación de la investigación. El incidente ocurrió entre la 01:00 y las 02:00 horas, durante una discusión entre Josecito y Delgadino, que culminó de forma violenta.

En el momento del ataque, Josecito se acercó a Delgadino, quien se encontraba a unos metros de la vivienda, y le asestó una puñalada en el hemitórax anterior derecho. La víctima fue trasladada al hospital Centro de Salud, donde falleció a las 06:00 horas por las graves lesiones sufridas. Este caso resalta la necesidad de una respuesta judicial contundente ante actos de violencia que afectan a la comunidad.