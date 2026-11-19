La familia de Melinda Maidana, una enfermera de 35 años fallecida en un accidente, exige justicia y la pronta entrega del cuerpo para su sepultura.

Hoy 02:15

La familia de Melinda Berta Maidana, una enfermera de 35 años, clama por justicia tras su trágica muerte, ocurrida en un accidente vial en la provincia de Jujuy. El suceso tuvo lugar el pasado domingo, cuando la joven fue embestida por un automovilista que se encontraba bajo los efectos del alcohol y que, hasta el momento, no ha sido imputado. Este incidente ha generado una profunda indignación entre familiares, amigos y vecinos, quienes solicitan a la justicia que agilice los trámites necesarios para la entrega del cuerpo de Melinda y la realización de la autopsia correspondiente.

El accidente tuvo lugar en la ruta provincial 1, cuando Melinda se dirigía a su trabajo en el hospital San Roque. En ese momento, un hombre identificado como C.G.T. conducía un Volkswagen Gol Trend de color gris oscuro. De acuerdo con los relatos de testigos, el conductor estaba intentando evadir un control vial al retroceder y, lamentablemente, no se percató de la presencia de la joven, quien transitaba en su motocicleta. Este descuido resultó fatal, causando la muerte de Maidana, quien fue trasladada al hospital Pablo Soria, donde falleció horas después.

Los familiares han expresado su deseo de que se realice la autopsia del cuerpo de Melinda, un procedimiento que ha sido postergado en varias ocasiones. Anibal Maidana, hermano de la víctima, fue entrevistado por El Tribuno de Jujuy y señaló: «Nosotros solo pedimos justicia, queremos que hagan la autopsia del cuerpo de mi hermana, aunque nosotros no necesitamos porque conseguimos el video de cómo ocurrió el accidente que le provoca la muerte a mi hermana». Estas declaraciones subrayan el dolor y la urgencia de la familia para obtener respuestas sobre este trágico evento.

Además, la familia denuncia que el conductor del vehículo involucrado en el accidente sigue en libertad, lo que ha intensificado su angustia y frustración. «Pedimos su inmediata detención», manifestaron, enfatizando la necesidad de que se tomen medidas concretas para que el responsable enfrente las consecuencias de sus acciones. El hecho de que el conductor no solo se encontraba alcoholizado, sino que también carecía de un carnet de conducir, cédula verde y matafuegos, añade un elemento más a la gravedad de la situación.

La comunidad ha mostrado su apoyo a la familia Maidana, realizando manifestaciones y pidiendo justicia en redes sociales. La muerte de Melinda ha dejado un vacío profundo entre sus seres queridos y ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor responsabilidad en las conductas al volante, especialmente en casos donde el alcohol está involucrado. Este tipo de accidentes no solo afecta a las víctimas, sino también a sus familias y comunidades que deben lidiar con las consecuencias de la imprudencia.

La familia Maidana ha solicitado la colaboración de la justicia jujeña para que este caso no quede impune. La lucha por justicia en situaciones como esta es crucial para asegurar que se respeten los derechos de las víctimas y se tomen medidas preventivas para evitar futuros accidentes viales. La voz de la familia resuena con fuerza, buscando que su dolor se traduzca en acciones concretas que puedan salvar vidas en el futuro.