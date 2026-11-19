El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con una temperatura mínima de 19°C y una máxima de 28°C, sin probabilidades significativas de lluvias. Para el viernes se espera un ascenso de la temperatura y la posibilidad de tormentas aisladas y chaparrones.

Hoy 02:16

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este jueves 19 de noviembre una jornada con abundante nubosidad y temperaturas agradables en Santiago del Estero, luego de varios días marcados por condiciones meteorológicas cambiantes.

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De acuerdo con el pronóstico oficial, la provincia tendrá una temperatura mínima de 19°C y una máxima de 28°C, con cielo parcialmente nublado durante la madrugada y mayormente nublado durante el resto de la jornada.

Para las primeras horas del día se prevé una temperatura cercana a los 19°C, con vientos del este de entre 7 y 12 kilómetros por hora y sin probabilidades de precipitaciones.

Durante la mañana, el termómetro ascenderá hasta los 24°C, mientras que el cielo permanecerá mayormente nublado. La probabilidad de lluvias será baja, de entre el 0% y el 10%.

Por la tarde se alcanzará la máxima prevista de 28°C, con vientos del sudeste de entre 13 y 22 kilómetros por hora. En tanto, hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 24°C, con cielo mayormente nublado y vientos del este.

El organismo nacional no anticipa ráfagas significativas ni fenómenos meteorológicos de intensidad para este jueves en la capital santiagueña.

Cómo estará el tiempo el viernes en Santiago del Estero

Para el viernes 20 de noviembre, el SMN pronostica un leve ascenso de las temperaturas, con una mínima de 21°C y una máxima de 30°C, acompañado por condiciones de inestabilidad durante buena parte del día.

La madrugada comenzará con cielo mayormente nublado y una temperatura cercana a los 21°C, mientras que durante la mañana se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%.

Por la tarde, el organismo anticipa chaparrones y una máxima de 30°C, con vientos del sector sur de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias se mantendrá entre el 10% y el 40%.

Finalmente, hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar, con cielo mayormente nublado, una temperatura estimada de 27°C y vientos del sudeste de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

De esta manera, Santiago del Estero tendrá un jueves sin lluvias importantes previstas, mientras que el viernes podría presentar episodios de inestabilidad, especialmente durante la mañana y la tarde.