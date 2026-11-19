Christian Sanon integró la conspiración que terminó con la vida de Jovenel Moise, según la Justicia de Estados Unidos. Brindó ayuda logística y según el plan inicial debía ser su reemplazo.

Hoy 11:47

Un pastor de Florida con ciudadanía haitiana y estadounidense fue declarado culpable este miércoles de cargos federales en Estados Unidos derivados del asesinato en 2021 del presidente haitiano Jovenel Moise, un magnicidio que agravó hasta el día de hoy la crítica situación del país.

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Christian Emmanuel Sanon fue declarado culpable de cargos que incluyen conspiración para matar a Moise, tras un juicio de dos meses en un tribunal federal de Miami. Enfrentaba ocho cargos, entre ellos conspiración para secuestrar o matar a una persona fuera de Estados Unidos. Podría recibir cadena perpetua.

Los fiscales federales señalaron que el sur de Florida fue un centro para planificar y financiar el complot para derrocar a Moise e instalar a un presidente elegido por los conspiradores.

El gobierno indicó que Sanon fue la opción inicial de los conspiradores para reemplazar a Moise. Los fiscales también afirmaron que Sanon ayudó a recaudar dinero para la conspiración y organizó el viaje a Haití y el alojamiento para él y otras personas en la nación caribeña.

Sanon reconoció durante el juicio que en un momento dado estuvo en comunicación con personas que intentaban reemplazar a Moise, pero subrayó que el grupo ya había elegido a otra persona mucho antes del asesinato. Negó tener conocimiento de planes para matar al mandatario.

Cómo se gestó la conspiración

Sanon nació en Haití y se mudó a Estados Unidos cuando era adolescente. Declaró que trabajó con iglesias en comunidades de inmigrantes haitianos en Florida y el centro norte de Estados Unidos.

El complot para derrocar a Moise comenzó a tomar su forma definitiva en abril de 2021, según relató la CNN, cuando Sanon se reunió con un exsenador haitiano y varios empresarios estadounidenses.

El grupo acordó que Sanon, una vez en el poder, adjudicaría contratos a dos empresas de Florida -Counter Terrorist Unit Federal Academy y Counter Terrorist Unit Security, conocidas colectiv­­amente como CTU- para proyectos de infraestructura, fuerzas de seguridad y equipamiento militar.

CTU contrató a unos 18 ciudadanos colombianos con formación militar para brindar seguridad a Sanon, según los fiscales. Los conspiradores también pasaron meses consiguiendo armas y equipos de protección corporal e intentando establecer vínculos con pandillas haitianas.

Moise fue asesinado el 7 de julio de 2021. Murió a tiros en su dormitorio y su esposa, Martine Moise -testigo clave en el proceso judicial-, fue trasladada a Florida para recibir tratamiento por las heridas de bala que sufrió durante el ataque. Ahora, ella se ha inscrito como candidata presidencial.

En los años transcurridos desde su muerte, bandas violentas han expandido su influencia por todo Haití, tomando el control de gran parte de la capital y de muchas regiones circundantes, y obligando a cerca de 1,5 millones de personas a abandonar sus hogares.

Durante el juicio, Sanon y sus abogados lo describieron como un hombre que buscaba el bien de Haití, pero que fue engañado y apartado por socios despiadados que transformaron un plan político para destituir a Moise en un plan para asesinarlo, según relató The Miami Herald.