El gobernador mantuvo un encuentro con representantes de Autovía del NOA, quienes presentaron los planes de mantenimiento y repavimentación de casi 400 kilómetros de rutas en Santiago del Estero. Las inversiones serán financiadas íntegramente con capital privado.

Hoy 11:21

El gobernador Elías Suárez recibió este viernes por la mañana al presidente de Autovía del NOA, Alejandro Cartellone, y al gerente Federico Degani, empresa que tiene a su cargo la concesión de las rutas nacionales N° 9 y 34 en los tramos que atraviesan Santiago del Estero. También participó del encuentro el director de Conservación de Vialidad de la provincia, Sergio Estrada.

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Durante la reunión, los representantes de la concesionaria presentaron los planes de trabajo previstos para la puesta en valor de los tramos de ambas rutas que atraviesan la provincia, desde La Florida hasta el sur provincial, en el límite con la ciudad santafesina de Ceres.

Al finalizar el encuentro, Federico Degani destacó el interés del gobernador en los detalles de los trabajos en estos dos corredores estratégicos, donde –según explicó- se están instalando los equipos necesarios para mejorar las condiciones de transitabilidad.

Precisó que se distribuirán al menos cinco equipos de bacheo a lo largo de casi 400 kilómetros de rutas en el territorio provincial, además de incorporar próximamente maquinaria para tareas de mantenimiento y calce de banquinas.

Afirmó que el objetivo es comenzar dentro de los próximos seis meses con las tareas de repavimentación y las inversiones previstas, que serán financiadas íntegramente con capital privado.

Finalmente, dijo que durante el encuentro también se evaluaron las necesidades de las localidades directamente impactadas y de quienes transitan habitualmente por estos corredores, con el propósito de priorizar las intervenciones en aquellos sectores que presentan mayores deterioros.