La iniciativa se desarrollará este sábado 21 de noviembre, de 8 a 19, bajo el lema “Salud, educación y derechos”. Habrá exposiciones de especialistas, espacios de formación profesional y actividades destinadas a toda la comunidad.

Hoy 11:30

Bajo el lema “Salud, educación y derechos”, este sábado 21, de 8 a 19, se realizará en el Nodo Tecnológico de La Banda la primera edición de la Expo Santiago Inclusiva, una iniciativa que reunirá a profesionales, familias, niños, niñas y adolescentes, instituciones y emprendedores con el objetivo de construir una inclusión que no se limite a la discapacidad.

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El evento es organizado por Infan Espacio Terapéutico; la Asociación Civil Fórum Infancias; la Asociación Civil Huahuitas; Agalma Espacio Terapéutico y Yanay Espacio de Psicomotricidad.

Luego de las acreditaciones correspondientes y la ceremonia de apertura oficial, prevista para las 8.45, se iniciarán las exposiciones sobre actualización interdisciplinaria.

A las 9 se abrirá la mesa sobre autismos, a cargo de la magíster Candela Chávez, quien expondrá sobre “Algo tiene”. Experiencias de familias en el proceso de diagnóstico de TEA. También la Mg. Cynthia Bustos analizará la complejidad del diagnóstico de TEA en primera infancia, y el Lic. Esp. Eduardo Dursi hablará sobre el trabajo con adolescencias diagnosticadas como TEA.

A las 10 se iniciará la mesa de “Patologización de las infancias. Los diagnósticos que encubren situaciones de violencia”, a cargo de la especialista Ana Flor Silvetti, perteneciente al Fórum Infancias Córdoba; la Lic. Lourdes Calderón y Eugenia Freytes.

A las 11 habrá una pausa e intercambio y luego continuará la actividad con la mesa de “Educación y conferencia central”, con la Lic. Evelia Lazzarone, que expondrá sobre “Inclusión, desafíos en salud y educación”, y la Dra. Gisela Untoiglich, sobre “Conversaciones pendientes acerca de la inclusión”.

Una vez cerrados los espacios de formación profesional, se desarrollarán actividades comunitarias con la participación de todos los asistentes.