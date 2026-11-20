El mandatario llamó a reforzar las políticas de prevención y convocó a toda la ciudadanía a comprometerse para reducir los accidentes de tránsito. El encuentro reúne a cerca de 1.200 participantes y especialistas nacionales e internacionales.

Hoy 13:34

El gobernador Elías Suárez participó este viernes en el Centro de Convenciones Fórum de la apertura del 5° Congreso Internacional de Seguridad Vial y Formación Ciudadana, organizado por el Ministerio de Gobierno y Seguridad de la provincia y la Asociación Civil Capacitación y Trabajo (CYT) para la Comunidad de Santiago del Estero.

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En este marco, el mandatario remarcó la decisión de abordar la siniestralidad vial “con decisión y de manera eficiente”, motivo por el cual valoró el trabajo articulado entre el Gobierno provincial, las universidades, los municipios, las comisiones municipales y la Policía, y resaltó especialmente la presencia de jóvenes como actores centrales para transformar la cultura vial.

“Es obligación del Estado –dijo Suárez- abordar este tema sustancial con decisión y de manera eficiente, esto implica también el compromiso de toda la ciudadanía. Debemos bajar la siniestralidad y dejar de perder a seres que forman parte de nuestras familias y de la comunidad en Santiago del Estero a través de los accidentes”.

Consideró que “esto implica no solamente la formación y la capacitación de quienes tienen que intervenir para aplicar los métodos correctos para actuar ante esta problemática, como también un mayor compromiso de la ciudadanía para afrontar esta situación con mayor responsabilidad. Obviamente y contar con los recursos necesarios para implementar las medidas que hagan posible el logro de estos objetivos”.

De esta forma puso de relieve el intercambio técnico y la participación colectiva para diseñar herramientas concretas de prevención y respuesta en todo el territorio santiagueño.

En ese sentido, consideró que este tipo de congresos forman parte del camino correcto para encontrar una solución mediante la prevención y el abordaje de la problemática, con el debate y la discusión necesaria con la participación de toda la sociedad, de donde surjan medidas acertadas.

“Estoy convencido de que a través de los stands demostrativos, las charlas, la capacitación y el aporte de reconocidos disertantes que nos darán su experiencia podremos sacar conclusiones que nos ayuden a resolver este problema en la provincia que para nosotros es muy importante”, dijo.

Durante el acto, el mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; el ministro de Gobierno y Seguridad, Bernardo Herrera; y el presidente de la Asociación Civil Capacitación y Trabajo, Aníbal Albornoz, junto a otras autoridades provinciales, intendentes, comisionados municipales, referentes educativos y sanitarios, fuerzas de seguridad y estudiantes.

La jornada se desarrolló bajo el lema “Reducir la siniestralidad y salvar vidas en las rutas y calles argentinas”, en sintonía con los lineamientos de la OMS y la ONU para el Decenio de Acción 2021-2030.

El congreso incluyó paneles a cargo de especialistas internacionales y nacionales, entre ellos el asesor en infraestructura de transporte Horacio Ibarra (EE.UU.) y los abogados especialistas Martín Diego Pirota y Horacio Botta Bernaus, consolidando un espacio federal de formación y compromiso ciudadano.

Por su parte, el ministro de Gobierno y Seguridad, Bernardo Herrera, advirtió sobre la gravedad de la siniestralidad vial a nivel nacional y global, señalando que frente al abandono de las rutas nacionales resulta imprescindible consolidar políticas públicas activas desde la provincia.

En ese sentido, remarcó el despliegue operativo de la Policía de la provincia en los 136 mil kilómetros cuadrados del territorio, la articulación con intendentes y comisionados municipales y la capacitación junto al Consejo General de Educación para los jóvenes de quinto año que tramitan su primera licencia de conducir.

Herrera resaltó la decisión del gobernador Elías Suárez de plantear la seguridad vial como una política de Estado, “entendiendo que la inversión en prevención siempre es menos costosa que afrontar las consecuencias de los siniestros”.

“Esta es una temática transversal que afecta a las instituciones, la economía, lo social y la salud, por lo que este congreso genera un espacio de debate y reflexión crítica sobre las normas, las conductas y los proyectos que vamos a llevar adelante para bajar la siniestralidad”, afirmó.

A su turno, el presidente de la Asociación Civil Capacitación y Trabajo, Aníbal Albornoz, celebró el regreso del congreso a Santiago del Estero tras cuatro años de recorrido por distintas provincias. Destacó también el apoyo del Gobierno y la convocatoria presencial de cerca de 1.200 asistentes distribuidos en salas simultáneas, sumada a la transmisión vía streaming hacia las universidades nacionales de La Plata, la Patagonia Austral y La Pampa.

“Nos llena de orgullo que desde otras provincias puedan ver a través de las plataformas universitarias lo que podemos hacer desde Santiago del Estero, y alentamos especialmente a los chicos y a toda la comunidad a recorrer los stands y la muestra interactiva con simuladores para tomar plena conciencia sobre la seguridad vial”, manifestó Albornoz.

Tras finalizar las disertaciones de apertura, el gobernador junto a las autoridades recorrió los stands institucionales dispuestos en el predio del Fórum, donde dialogó con los profesionales, técnicos y equipos preventivos, así como también con los alumnos de las diferentes instituciones educativas, interiorizándose sobre los dispositivos pedagógicos, tecnológicos y operativos destinados a fortalecer la concientización ciudadana.

Entre los espacios presentes se encontraron los puestos informativos del Consejo Provincial de Seguridad Vial, la Policía de la Provincia, el SEASE 107, la Dirección General de Transporte de la Provincia, la Organización Amparo, diversas instituciones educativas y la Municipalidad de la Capital —a través de sus áreas de Tránsito y Transporte—, además de la Muestra Inmersiva Educativa “Un segundo, lo cambia todo”.

Durante el recorrido, en el stand de la Dirección General de Transporte de la Provincia, el gobernador recibió un reconocimiento por su permanente apoyo, compromiso y acompañamiento en la realización de este congreso, así como por las políticas públicas orientadas al cuidado de la vida y la prevención vial en la provincia.