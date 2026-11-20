Un joven de 25 años resultó gravemente herido tras un ataque con arma blanca en San Fernando del Valle de Catamarca, siendo trasladado al Hospital San Juan Bautista para recibir atención especializada.

Hoy 15:23

Un joven de 25 años fue víctima de un ataque con arma blanca este jueves por la tarde en la zona sur de San Fernando del Valle de Catamarca. Según informes iniciales, el incidente ocurrió alrededor de las 13:15, cuando un llamado al Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911) alertó a las autoridades sobre el ingreso de un hombre herido al Mini Hospital Carlos Bravo.

Al llegar al centro médico, los efectivos policiales constataron que el joven presentaba heridas compatibles con las provocadas por un cuchillo. Tras recibir las primeras curaciones, se decidió su traslado inmediato al Hospital San Juan Bautista, donde se requería atención médica de mayor complejidad.

En paralelo a la asistencia médica, las fuerzas de seguridad actuaron rápidamente y lograron aprehender a una mujer de 32 años, identificada como Aybar, quien es sospechosa de ser la autora de la agresión. Este desarrollo fue clave para el avance de la investigación.

El procedimiento fue notificado a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, donde se ordenó la intervención de los sumariantes de la Unidad Judicial N° 2. Su tarea consiste en recolectar testimonios y esclarecer las circunstancias que rodearon el ataque, así como la relación entre la mujer detenida y el joven herido.

Hasta el momento, se desconocen los motivos que llevaron a este ataque, pero la situación ha generado preocupación en la comunidad local, que exige respuestas y seguridad ante hechos de violencia de este tipo. La investigación avanza con el objetivo de determinar responsabilidades y prevenir futuros incidentes.

La violencia en el contexto social actual es un tema que preocupa a las autoridades. Este tipo de agresiones pone de manifiesto la necesidad de intensificar las medidas de seguridad en la ciudad, así como el acompañamiento a las víctimas de situaciones de violencia.

Las autoridades locales han manifestado su compromiso de abordar la violencia de género y otros tipos de violencia que afectan a la población. Este caso será un punto de partida para evaluar las estrategias de intervención y prevención que se implementarán en el futuro.