La UEFA realizó el sorteo de la primera instancia eliminatoria del certamen europeo, que tendrá un duelo de alto voltaje entre españoles y franceses.

Hoy 15:33

La UEFA Nations League comienza a transitar su etapa decisiva. Tras finalizar la fase de grupos durante la fecha FIFA de noviembre, se realizó el sorteo de los cuartos de final, que dejó cuatro atractivos enfrentamientos y un cruce que promete acaparar todas las miradas: España frente a Francia.

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Las dos potencias del fútbol mundial volverán a encontrarse después de haber protagonizado una de las semifinales del Mundial 2026. En esta oportunidad, se medirán en una serie de ida y vuelta para determinar cuál de las dos continuará en carrera por el título europeo.

Los encuentros se disputarán durante la ventana internacional del 25 al 30 de marzo de 2027, aunque todavía resta confirmar los días y horarios de cada compromiso.

España y Francia, el gran atractivo de los cuartos de final

El sorteo determinó que la selección española deberá enfrentar a Francia en una de las eliminatorias más exigentes de esta instancia.

El último antecedente entre ambos equipos se produjo el 14 de julio de 2026, cuando se enfrentaron por las semifinales de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

En aquella oportunidad, España se impuso por 2-0, con goles de Mikel Oyarzabal, de penal, y Pedro Porro, para conseguir la clasificación a la gran final.

El ganador de esta eliminatoria se medirá en semifinales con el vencedor del cruce entre Países Bajos y Portugal. El seleccionado neerlandés, conducido por Xavi Hernández, buscará superar a un conjunto portugués que atraviesa una nueva etapa tras el retiro de Cristiano Ronaldo.

Inglaterra y Noruega reeditarán un duelo mundialista

Del otro lado del cuadro, Inglaterra y Noruega volverán a enfrentarse después de haberse cruzado en los cuartos de final del Mundial 2026.

En aquella ocasión, el seleccionado inglés se quedó con la victoria por 2-1 en Miami, por lo que los noruegos tendrán una oportunidad de revancha.

La otra eliminatoria tendrá como protagonistas a Alemania y Bélgica. El conjunto dirigido por Jürgen Klopp buscará recuperar protagonismo internacional y meterse entre los cuatro mejores del certamen.

Todos los cruces de cuartos de final de la Nations League

España vs. Francia.

Países Bajos vs. Portugal.

Noruega vs. Inglaterra.

Bélgica vs. Alemania.

Todas las eliminatorias se disputarán con partidos de ida y vuelta durante marzo de 2027, con fechas y horarios a confirmar por la UEFA.

Con ocho selecciones de jerarquía en carrera, la Nations League promete una apasionante etapa eliminatoria, que tendrá como principal atractivo el enfrentamiento entre España y Francia, dos de los grandes protagonistas del último Mundial.