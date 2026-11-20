El nadador del Natatorio Olímpico Madre de Ciudades se quedó con el primer puesto en la prueba de 50 metros mariposa del Campeonato República de Natación para cadetes, que se disputa en Buenos Aires. Otros diez representantes santiagueños también participan del certamen.

Hoy 14:58

El nadador santiagueño Máximo Córdoba Vizcarra volvió a destacarse entre los mejores del país al consagrarse campeón nacional en la prueba de 50 metros estilo mariposa, en el marco del Campeonato República de Natación para las categorías Cadetes 1 y 2.

La competencia se desarrolla del 19 al 21 de noviembre en las piletas del Parque Olímpico de la Juventud, en la ciudad de Buenos Aires, y cuenta con la participación de once representantes de Santiago del Estero.

Con esta actuación, Córdoba Vizcarra consiguió su décimo título de campeón nacional, al ubicarse en lo más alto del podio por delante de Toloza Hidalgo, de Suter, y León Arias, de Municipalidad de Lomas de Zamora.

El joven deportista integra el equipo del Natatorio Olímpico Madre de Ciudades, dependiente de la Secretaría de Deportes de la provincia, a cargo del profesor Carlos Dapello, y entrena bajo la supervisión de la licenciada Josefina Bandrowsky.

Su nueva consagración ratifica el crecimiento deportivo de uno de los principales exponentes de la natación santiagueña, quien desde 2023 integra la Selección argentina de su categoría.

Máximo continuará participando del Campeonato República, con el objetivo de sumar nuevas conquistas y mantenerse entre los mejores nadadores del país.

Una importante representación santiagueña

Además del flamante campeón nacional, otros diez deportistas de la provincia participan del certamen y continúan mostrando su crecimiento en el ámbito competitivo.

Por el Natatorio Olímpico Madre de Ciudades también compiten Pedro Páez Anriquez, Xiomara Bautista, Isabella Castellanos, Benjamín Corbalán y Mía Maguna.

En tanto, el equipo de la Escuela Normal Manuel Belgrano, acompañado por el profesor Claudio Montenegro, está representado por Lautaro Villarreal, Delfina Yost, Jorgelina Diosquez, Lucca Gulotta y Mateo Ayunta.

La participación de los once deportistas refleja el crecimiento de la natación santiagueña en las categorías formativas, con Máximo Córdoba Vizcarra como gran protagonista de una nueva conquista nacional que llena de orgullo a la provincia.