La jefa comunal de Fernández participó de la ceremonia encabezada por el gobernador Elías Suárez y estuvo acompañada por el director de Tránsito municipal, Luis Correa, y agentes del área.

Hoy 14:48

La intendente de Fernández, C.P.N. Yanina Iturre, participó de la apertura del 5° Congreso Internacional de Seguridad Vial y Formación Ciudadana, una actividad que contó con la presencia de autoridades provinciales y reunió a más de 1.200 asistentes. El acto inaugural fue encabezado por el gobernador Elías Suárez, acompañado por el vicegobernador Dr. Carlos Silva Neder y el jefe de Gabinete Dr. Víctor Araujo, entre otros funcionarios.

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En representación de la comuna fernandense también estuvieron presentes el director de Tránsito del municipio, Sr. Luis Correa, junto a agentes locales del área, parte de los cuales se capacitará en las distintas instancias formativas previstas en la agenda del encuentro.

El congreso, organizado por el Ministerio de Gobierno y Seguridad junto a la Asociación Civil Capacitación y Trabajo, se constituye como un espacio de intercambio y actualización orientado a sumar herramientas para reducir la siniestralidad y fortalecer el cuidado de la vida en rutas y calles.

Durante su participación, Iturre destacó la relevancia institucional de este acontecimiento y subrayó la importancia de promover la formación continua del personal de tránsito, con el objetivo de volcar esos conocimientos en el trabajo cotidiano y brindar un mejor servicio y mayor prevención a los vecinos de Fernández.

Asimismo, la jornada volvió a poner el acento en la articulación entre la Provincia, los municipios, las comisiones municipales, las instituciones y la ciudadanía para consolidar políticas sostenidas de educación y seguridad vial.