El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, cuestionó la concentración de poder de las grandes tecnológicas y reclamó una regulación internacional.

Hoy 18:31

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó su preocupación por el creciente poder de las compañías que desarrollan sistemas de inteligencia artificial (IA) y advirtió sobre los riesgos que implica la falta de mecanismos de supervisión internacional.

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Según señaló el organismo, apenas cinco empresas concentran más del 70% de la capacidad informática mundial destinada a esta tecnología, una situación que deja decisiones de gran impacto social en manos de un reducido grupo de compañías.

La advertencia fue realizada por Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, durante su participación en la cumbre RightsX, celebrada en Ginebra, Suiza.

“Tenemos la tecnología del futuro gobernada de una forma casi medieval: por unos pocos escogidos, prácticamente sin controles, sin contrapesos, sin participación y sin rendición de cuentas”, expresó el funcionario.

La concentración de poder en las grandes tecnológicas

El desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial más avanzados requiere inversiones millonarias, grandes centros de datos y procesadores especializados, recursos que no están al alcance de todas las organizaciones.

Esta situación favorece la concentración de infraestructura, información y capacidad tecnológica en un pequeño grupo de empresas que, además, pueden determinar las condiciones de acceso y las medidas de seguridad de sus herramientas.

Para Türk, el problema excede el ámbito comercial y representa un desafío para la protección de los derechos fundamentales.

“La historia nos ha enseñado que, con este tipo de poder, los derechos y las libertades de la gente corriente son los primeros en sufrir”, sostuvo.

Advierten que la IA podría paralizar servicios esenciales

Otra de las preocupaciones planteadas por Naciones Unidas está relacionada con la creciente dependencia de los sistemas tecnológicos en actividades fundamentales para la sociedad.

La incorporación de inteligencia artificial en sectores como el transporte, la distribución de alimentos y la atención sanitaria permite automatizar procesos, pero también puede generar nuevos riesgos frente a fallas o ataques informáticos.

“Puede que no estemos lejos del día en que la IA pueda cortar la infraestructura crítica de comunidades o países enteros, ya sea por sí sola o en manos equivocadas”, advirtió Türk.

El funcionario también manifestó su preocupación por el impacto que estas tecnologías pueden tener sobre la privacidad, la circulación de información y el funcionamiento de las instituciones democráticas.

Asimismo, señaló los riesgos asociados a la utilización de algoritmos que pueden reproducir prejuicios, desigualdades y prácticas discriminatorias.

La ONU reclama una regulación internacional

Frente a este escenario, el Alto Comisionado solicitó avanzar en la creación de normas internacionales que regulen el desarrollo y la utilización de la inteligencia artificial, con especial atención a la protección de los derechos humanos.

Entre las medidas planteadas figuran la implementación de controles independientes, mecanismos de transparencia y mayores responsabilidades para las empresas desarrolladoras.

Türk también cuestionó que productos de consumo cotidiano, como una botella de leche, deban atravesar diferentes controles antes de llegar al mercado, mientras que los sistemas de inteligencia artificial más avanzados todavía carecen de un marco regulatorio internacional común.

Desde Naciones Unidas remarcaron la necesidad de garantizar que los beneficios económicos y tecnológicos de la IA se distribuyan de manera más equitativa, sin que su desarrollo dependa exclusivamente de las decisiones de las compañías que dominan el sector.