El gobernador Ignacio Torres firmó el decreto de convocatoria para el domingo 21 de marzo.

Hoy 18:34

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, oficializó la convocatoria a elecciones provinciales para el domingo 21 de marzo de 2027, en una decisión que separa los comicios locales del calendario electoral nacional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Decreto N° 1872 fue publicado este viernes en el Boletín Oficial de la provincia. Durante la jornada electoral se elegirán gobernador, vicegobernador y diputados provinciales, además de autoridades municipales en las localidades que adhieran a la convocatoria.

Los comicios definirán las autoridades para el período 2027-2031 y serán los primeros que se desarrollarán bajo el nuevo Código Electoral provincial.

“El 21 de marzo los chubutenses vamos a decidir el futuro de Chubut. En Chubut vamos a discutir Chubut: lo local, lo provincial, los proyectos y las propuestas para la provincia del 2027 al 2031”, expresó Torres al anunciar la convocatoria.

Boleta Única de Papel y eliminación de las PASO

Las elecciones de marzo marcarán el estreno del Código Electoral de Chubut, aprobado por la Legislatura provincial en noviembre de 2024, con 25 votos a favor y uno en contra.

Entre las principales modificaciones que estarán vigentes durante los próximos comicios se encuentran:

Implementación de la Boleta Única de Papel .

. Eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Aplicación de Ficha Limpia.

Debate obligatorio entre los candidatos a gobernador.

Paridad de género en las listas electorales.

Creación de una Secretaría Electoral permanente.

Ante la eliminación de las primarias, los partidos políticos deberán definir sus candidaturas mediante sus propios mecanismos de selección.

Ficha Limpia y eliminación de los fueros

Otra de las modificaciones que tendrá impacto en las elecciones provinciales será la implementación de Ficha Limpia, que establece restricciones para las candidaturas de personas condenadas por delitos dolosos, conforme a las condiciones previstas en la normativa.

A estas reformas se suma la eliminación de los fueros para funcionarios, legisladores, magistrados y dirigentes sindicales.

La modificación constitucional fue sometida a un referéndum en octubre de 2025, en el que obtuvo el respaldo del 63,6% de los votos.

Otra provincia que desdobla las elecciones de 2027

La decisión de Ignacio Torres se suma a la adoptada por el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, quien convocó a elecciones provinciales para el 14 de febrero de 2027.

De esta manera, ambas provincias patagónicas comenzarán a definir sus autoridades antes de los comicios nacionales.

Con la publicación del decreto, Chubut puso en marcha su calendario electoral para 2027, en una elección que marcará tanto la renovación de autoridades como la primera aplicación de su nuevo sistema de votación.