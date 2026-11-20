El abogado de la familia de Cristian Díaz respaldó la decisión del tribunal que condenó al músico a 12 años de prisión por el crimen ocurrido en Villa Lugano.

Hoy 18:39

El abogado Fernando Burlando se pronunció este viernes tras conocerse la condena a 12 años de prisión contra Cristian “Pity” Álvarez por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano.

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El letrado, representante de la familia de la víctima, manifestó su conformidad con la resolución judicial y confirmó que no apelará la sentencia.

“Entre un mínimo y un máximo y sin antecedentes, es impecable lo que hizo el tribunal”, expresó Burlando, quien destacó que se trata de la primera condena penal del músico.

Asimismo, reconoció que existían expectativas de que la pena fuera más elevada, aunque valoró el criterio de los magistrados.

“Cualquiera hubiera pensado que esta hubiese sido una sentencia mucho más elevada. Estamos conformes, no vamos a apelar”, aseguró.

Qué dijo Burlando sobre la salud de Pity Álvarez

El abogado también se refirió al tratamiento que atraviesa el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, quien permanece internado en una clínica.

“Seguramente le va a servir para recomponer su situación con las drogas”, sostuvo respecto de la condena.

Además, afirmó que el cantante todavía no se encuentra en condiciones de abandonar el establecimiento sanitario.

“No está en condiciones de que le den el alta de la clínica todavía”, señaló.

Si bien reconoció las dificultades que atravesaba Álvarez al momento del crimen, Burlando diferenció su situación de salud de la responsabilidad penal determinada por el tribunal.

“Pity no estaba bien, lo corroboro y reconozco. Pero estaba en su sano juicio y asesinó”, manifestó.

El abogado también recordó que la querella había solicitado el arresto domiciliario del músico durante el proceso judicial y cuestionó que hubiera permanecido en libertad.

La familia de la víctima y la reparación económica

Durante sus declaraciones, Burlando destacó la necesidad de garantizar el bienestar de los menores afectados por el crimen, independientemente de la decisión de la familia respecto de una eventual compensación económica.

“Hay menores en el medio, hay que asegurar techo y educación”, remarcó.

La condena contra Pity Álvarez

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires declaró al músico penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de un arma de fuego y lo condenó a 12 años de prisión, bajo la modalidad domiciliaria.

El tribunal, integrado por los jueces Juan Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro, también resolvió absolver al cantante por el delito de portación de arma.

Álvarez decidió no participar por videollamada de la lectura del veredicto.

En tanto, los magistrados no se pronunciaron sobre el pedido de salidas laborales presentado por la defensa del músico, cuyos abogados anticiparon que realizarán una nueva presentación para solicitar que pueda trabajar.