El cantante anunció el fallecimiento de Peter Hernández a través de sus redes sociales, donde compartió fotografías familiares y le dedicó una conmovedora despedida.

Hoy 18:40

El reconocido cantante Bruno Mars atraviesa un doloroso momento personal tras la muerte de su padre, Peter Hernández. El artista anunció la triste noticia a través de sus redes sociales, donde compartió una serie de fotografías familiares acompañadas por un emotivo mensaje.

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En su publicación, el músico recordó los últimos momentos que compartió con su padre y destacó la influencia que tuvo en su formación personal y artística.

“La semana pasada pude abrazar a mi padre por última vez”, escribió el cantante.

Además, reconoció el papel fundamental que desempeñó Hernández en su acercamiento al mundo de la música, una pasión que posteriormente lo convertiría en uno de los artistas más reconocidos a nivel internacional.

“Si alguna vez me has visto hablar de él, siempre he dicho que él es el hombre que me enseñó todo lo que sé, especialmente cuando se trata de música”, expresó.

La conmovedora despedida de Bruno Mars

En otro fragmento de su publicación, el intérprete recordó su infancia y destacó el esfuerzo de su padre en la crianza de sus seis hijos.

“Él crió a mis cuatro hermosas hermanas, a mi hermano y a mí. En mis ojos él fue el mejor padre del mundo, y lo extrañaré todos los días hasta que nos volvamos a encontrar”, manifestó.

La despedida también incluyó una referencia a su madre, Bernadette San Pedro Bayot, quien falleció en 2013.

Con una frase que reflejó el profundo vínculo con sus padres, Bruno Mars cerró su emotivo mensaje: “Te quiero papá. Dale un beso a mamá allá arriba por mí”.