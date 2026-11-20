El presidente de Estados Unidos defendió la necesidad de mantener los arsenales nucleares, pese al compromiso de cooperación alcanzado con Rusia y China.

Hoy 18:37

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en duda la posibilidad de avanzar hacia un desarme nuclear mundial y defendió la necesidad de conservar ese tipo de armamento, un día después de reunirse con sus pares de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping, en la ciudad china de Shenzhen.

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Durante una conferencia de prensa brindada este viernes en la Casa Blanca, el mandatario republicano destacó su relación con ambos líderes y aseguró que esos vínculos contribuyen a la seguridad estadounidense.

“Tengo relaciones fantásticas con Putin. Es algo muy bueno. Tengo relaciones fantásticas con el presidente Xi. Es algo bueno, y nuestro país está seguro gracias a eso”, afirmó.

Si bien las tres potencias expresaron su voluntad de mantener el diálogo para reducir los riesgos nucleares y prevenir la proliferación de armas, la cumbre no derivó en compromisos concretos de reducción de sus arsenales.

Trump defendió la conservación de las armas nucleares

El mandatario estadounidense reconoció las dificultades que supone negociar una reducción del armamento nuclear entre las principales potencias.

“Si alguien viene y dice ‘Te propongo un trato. Vamos todos a reducirlas a la mitad’, es difícil decir que sí, en especial cuando estás al mando”, sostuvo.

En esa misma línea, consideró que resulta sumamente complejo para los gobiernos tomar la decisión de desprenderse de sus arsenales.

Trump también aseguró que durante la reunión se abordó la situación de Irán y la necesidad de impedir que ese país desarrolle armamento nuclear.

“No vamos a permitir que tengan un arma nuclear”, enfatizó.

Qué dijo Trump sobre Putin y la guerra en Ucrania

Otro de los temas abordados por el mandatario estadounidense fue la continuidad de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Según relató, durante una reunión bilateral Putin le manifestó su intención de encontrar una salida diplomática al conflicto.

Las declaraciones se conocieron después de una nueva oleada de ataques rusos contra Kiev, mientras permanecen abiertas las gestiones internacionales para alcanzar una solución negociada.

Por otra parte, Trump cuestionó el accionar de la Corte Penal Internacional (CPI), especialmente sus atribuciones para ordenar detenciones de jefes de Estado.

El mandatario afirmó que China también respaldó los cuestionamientos al tribunal durante el encuentro trilateral.

Trump amenazó con sancionar a empresas tecnológicas

Durante la conferencia, el presidente estadounidense también anticipó posibles sanciones contra las compañías de su país que construyan centros de datos en el extranjero.

Según argumentó, la expansión internacional de estas instalaciones podría favorecer el control chino sobre infraestructura tecnológica estratégica.

“Vamos a imponer duras sanciones a las empresas que lo intenten”, advirtió.

El pedido de una segunda oportunidad para Jensen Huang

Por último, Trump se refirió a Jensen Huang, quien renunció recientemente a su cargo de director ejecutivo de Nvidia en medio de una controversia.

El mandatario manifestó su deseo de que la compañía tecnológica considere su regreso y destacó sus capacidades profesionales.

“Me encantaría que le dieran una segunda oportunidad a Jensen”, expresó.

Además, aseguró que conversó sobre el empresario con Xi Jinping durante su encuentro en Shenzhen, una versión que contradice las declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien había afirmado que el tema no fue abordado durante la reunión.