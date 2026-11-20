La ministra de Justicia y Derechos Humanos reconoció la transformación del medio a lo largo de sus 22 años de trayectoria y destacó la importancia del periodismo para la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia.

Hoy 18:47

Con una reflexión sobre el papel de los medios de comunicación en la sociedad, la ministra de Justicia y Derechos Humanos de Santiago del Estero, Dra. Matilde O’Mill, acompañó la celebración del 22° aniversario de Diario Panorama y puso en valor el trabajo de quienes hacen posible la tarea cotidiana de informar.

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En su mensaje, la funcionaria dedicó un especial reconocimiento a los integrantes del medio, desde sus directivos hasta los trabajadores de las diferentes áreas.

“En este nuevo aniversario, quiero hacer llegar mi afectuoso saludo a los integrantes de su Directorio y, de manera extensiva, a todo el equipo de Diario Panorama: periodistas, editores, fotógrafos, profesionales, técnicos y trabajadores que, desde distintas áreas, hacen posible cada día esta tarea de informar”, expresó.

O’Mill también hizo referencia a la evolución del portal desde su nacimiento en noviembre de 2004 y a los cambios que experimentó la comunicación con la incorporación de nuevas tecnologías y plataformas digitales.

“Desde sus comienzos, Diario Panorama ha sido parte de la transformación de la comunicación en Santiago del Estero, incorporando nuevas formas de producir, transmitir y compartir información. Su trayectoria refleja también la evolución de los medios y de las maneras en que la sociedad accede a las noticias y participa de la conversación pública”, señaló.

El periodismo y su aporte a la vida democrática

Desde una perspectiva vinculada a los derechos ciudadanos, la ministra profundizó en la función social del periodismo y en la importancia de garantizar una información accesible y plural.

“Un medio de comunicación cumple una función esencial en la comunidad. Garantizar el acceso a la información, ofrecer una cobertura plural de los acontecimientos y acercar a la ciudadanía a su propia realidad son aportes fundamentales para el ejercicio de los derechos, la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de la vida democrática”, sostuvo.

Asimismo, la funcionaria reconoció la responsabilidad de los equipos periodísticos y su contribución a la difusión de la actualidad santiagueña más allá de los límites provinciales.

“En ese camino, valoro especialmente el trabajo y la responsabilidad de quienes sostienen diariamente la labor periodística, con la tarea de informar sobre lo que sucede en nuestra provincia, el país y el mundo, y de mantener presente a Santiago del Estero más allá de sus fronteras”, agregó.

Finalmente, Matilde O’Mill transmitió sus mejores deseos para esta nueva etapa del medio, alentando a continuar por el camino de la innovación y el compromiso informativo.

“Celebro estos 22 años de trayectoria y deseo que continúen creciendo, innovando y renovando su compromiso con la información y con la comunidad santiagueña. ¡Feliz aniversario, Diario Panorama!”, concluyó.