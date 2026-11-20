Según el Banco Central, los atrasos en los pagos disminuyeron en septiembre, aunque la mejora responde en gran medida a que algunas entidades retiraron de sus balances créditos incobrados.

Hoy 18:51

La morosidad de los créditos otorgados a las familias argentinas disminuyó durante septiembre y se ubicó en el 12,2% del financiamiento total, según el último Informe sobre Bancos publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

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El indicador registró una reducción de 0,6 puntos porcentuales respecto de agosto, cuando había alcanzado el 12,8%. Sin embargo, en los primeros nueve meses de 2026 acumuló un incremento de 2,9 puntos porcentuales.

En el conjunto del sistema financiero, la irregularidad de los préstamos descendió del 7,75% al 7,5%, mientras que el saldo de créditos con atrasos registró una caída del 2,58% en términos reales, la primera desde abril de 2024.

Por qué bajó la morosidad de las familias

Pese a la disminución del indicador, el Banco Central explicó que esta evolución no necesariamente implica una mejora en la capacidad de pago de los hogares.

Según el informe, la reducción estuvo “en gran medida asociada al pasaje de cartera en situación irregular a partidas fuera de balance” por parte de un grupo de entidades bancarias.

Esto significa que algunos bancos retiraron de sus balances préstamos impagos que ya estaban cubiertos mediante previsiones contables, lo que contribuyó a reducir el indicador de morosidad, aunque las obligaciones continúen pendientes.

A este factor se sumó un aumento del 0,74% en términos reales del financiamiento total otorgado a las familias.

Crece la refinanciación de las deudas

Otro de los datos destacados por el BCRA fue el incremento de las operaciones de refinanciación.

En septiembre, los créditos refinanciados representaron el 3,9% del financiamiento total a los hogares, una proporción considerablemente superior al promedio del 1% registrado durante la última década.

En tanto, entre los préstamos que presentan atrasos, la proporción de refinanciaciones alcanzó el 24,1%, frente al promedio histórico de los últimos diez años, ubicado en el 16%.

Ambos indicadores alcanzaron sus niveles más elevados desde 2009.

Los préstamos personales siguen entre los más afectados

Las líneas de financiamiento destinadas al consumo continúan registrando los mayores niveles de irregularidad entre los hogares argentinos.

Según el informe del Banco Central, la morosidad por tipo de crédito en septiembre fue la siguiente:

Préstamos personales ajustados por UVA: 21,8%.

21,8%. Préstamos personales: 16,6%.

16,6%. Tarjetas de crédito: 11,2%.

11,2%. Préstamos prendarios: 7,8%.

7,8%. Créditos hipotecarios: 1,6%.

El mayor deterioro durante 2026 se observó en los préstamos personales ajustados por UVA, cuya morosidad pasó del 7,6% al 21,8% en nueve meses, un incremento de 14,2 puntos porcentuales.

Por su parte, las tarjetas de crédito registraron la mayor reducción mensual de la irregularidad, al pasar del 12,2% en agosto al 11,2% en septiembre.

La morosidad de las empresas se mantuvo en el 3,8%

En el caso del financiamiento destinado a las empresas, los atrasos en los pagos se mantuvieron prácticamente sin cambios durante septiembre, con un indicador del 3,8%.

No obstante, la irregularidad en este segmento acumuló un incremento de 1,3 puntos porcentuales durante los primeros nueve meses del año.

Los créditos hipotecarios empresariales presentaron el mayor nivel de morosidad, con un 6,3%, seguidos por los préstamos prendarios, con un 4,7%, y los adelantos en cuenta corriente, con un 3,9%.

De esta manera, los datos oficiales muestran una disminución mensual de los indicadores de morosidad, aunque el crecimiento de las refinanciaciones y los elevados niveles de incumplimiento en los créditos al consumo reflejan la persistencia de dificultades financieras entre los hogares argentinos.