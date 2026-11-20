La primera edición de NUTRIR se realizará este sábado 21 de noviembre, de 17 a 22 horas, con disertaciones de profesionales, exposiciones de emprendimientos y espacios de intercambio. La entrada será gratuita, con reserva previa.

Hoy 21:46

Este sábado 21, de 17 a 22 horas, el Óvalo del Parque Sur será escenario de la primera edición de "NUTRIR – Encuentro de Alimentación, Salud e Innovación".

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Bajo el lema «Innovar hoy para nutrir mañana», el encuentro busca conectar la ciencia, la nutrición, la industria alimentaria y la comunidad, generando un espacio de aprendizaje, intercambio y difusión de conocimientos vinculados a la alimentación y la salud.

La jornada contará con disertaciones de profesionales, espacios de intercambio y una exposición de empresas, marcas y emprendimientos relacionados con el sector. Además, los asistentes podrán conocer nuevos productos, descubrir tendencias y acceder a información confiable sobre alimentación, nutrición e innovación.

La entrada será gratuita, con reserva previa. Para más información, los interesados pueden consultar las redes sociales de @nutrir.santiago o comunicarse a los teléfonos 385 504 2773 y 385 591 9912.