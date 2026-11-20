El entrenador de Boca habló del carácter de su plantel, destacó la importancia de controlar la pelota ante Atlético Mineiro y dejó varias frases distendidas en la previa de la definición de la Copa Sudamericana.

20/11/2026

Rodolfo Arruabarrena palpitó la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro y dejó en claro cuál será una de las claves para Boca: tener la pelota, manejar los tiempos y mostrar carácter en un partido que, según anticipó, será muy parejo.

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“Para nosotros es fundamental la pelota. Lo venimos demostrando hace cinco meses. Tengo jugadores cuyas características son tener el control del partido y esperemos mañana poder hacerlo”, explicó el entrenador en conferencia de prensa.

El Vasco también remarcó que el aspecto emocional puede ser determinante en una definición de estas características. “Enfrente tendremos un rival duro y con nuestras mismas condiciones. El equipo que tenga más carácter se llevará el partido”, sostuvo.

En ese contexto apareció una de las frases más llamativas de la jornada. Al referirse a la personalidad de algunos de sus futbolistas, Arruabarrena volvió a utilizar el apodo que ya se instaló puertas adentro del plantel.

“Los pequeños detalles lo definen. Cada uno tiene su presión. Depende del grupo que tengas y del carácter que tengan. Demostramos que sabemos jugar estas finales. Tengo a los wachiturros que si tengo que ir a Ucrania, les desvalijan el armamento a todos”, lanzó entre risas.

La referencia estuvo dirigida a Leonel Flores, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Tomás Aranda y Milton Delgado, jugadores a los que el entrenador utilizó como ejemplo para destacar la personalidad y confianza que encuentra en el grupo.

Arruabarrena también dejó una definición sobre su relación con Boca y sobre cómo vive esta segunda etapa en el club.

“Soy muy estricto, pero Boca me desacomoda. Y es lo que hay, mientras vengan los títulos y el hincha de Boca se identifique con este grupo, bienvenido sea. Después tendré tiempo de acomodarme… o mi señora me acomodará”, expresó.

El técnico también habló de las condiciones que presentará Barranquilla y de la necesidad de interpretar los distintos momentos del encuentro.

“Hay momentos para sufrir, para disfrutar, para jugar al contragolpe. El que tenga la pelota y el control del partido está más próximo a llevarse el partido”, analizó.

Además, pidió controlar las emociones de cara a la definición: “Mañana es un día especial. Las emociones hay que dejarlas de lado y enfocarnos en la final”.

Para Arruabarrena, el encuentro representa una oportunidad importante tanto para el plantel como para el club, aunque evitó hablar de una revancha personal respecto de su anterior etapa en Boca.

“No me gusta el tema revancha. Es una segunda etapa con diferente grupo y otro momento. Es totalmente diferente”, señaló.

Y cerró con una frase que sintetiza el espíritu con el que Boca afrontará la final: “Tenemos la ilusión de pelear todo hasta el último momento”.