El capitán xeneize palpitó la definición de la Copa Sudamericana, habló de la sequía internacional del club y explicó qué deberá hacer el equipo para quedarse con el título en Barranquilla.

20/11/2026

Leandro Paredes vive horas especiales antes de la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro. Acostumbrado a disputar partidos decisivos a lo largo de su carrera, el capitán xeneize reconoció que la definición en Barranquilla tendrá un significado diferente por tratarse del club del que es hincha.

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“Me tocó jugar finales importantes y esta es una de ellas. Tiene el plus de que la juego con el club del que soy hincha, por lo que es algo especial”, expresó el mediocampista en la previa del encuentro.

Paredes fue todavía más contundente al dimensionar lo que representa esta definición desde su regreso al club: “Desde mi vuelta me tocó jugar partidos importantes, pero esto es una final, así que de momento es el partido más importante desde que volví a Boca”.

El volante regresó al Xeneize con la intención de competir por objetivos importantes y ya consiguió un título desde su vuelta. Ahora tendrá la posibilidad de sumar una conquista internacional en un club que lleva 18 años sin levantar un trofeo continental.

Sin embargo, el capitán aseguró que esa sequía no representa una presión extra para el plantel. “No siento que tengamos presión. Trato siempre de disfrutar, de transmitir a mis compañeros que es importante y, si bien hace mucho que no se gana, venimos en un buen momento y tenemos que disfrutar lo que estamos pasando”, señaló.

Las clave que marcó Paredes

Al analizar lo que puede definir el partido ante Atlético Mineiro, Paredes apuntó especialmente a la concentración y al carácter del equipo.

“El que cometa menos errores tendrá más chances de ganar”, sostuvo, y agregó que la personalidad será otro de los factores determinantes para inclinar la final hacia un lado u otro.

También relativizó el presente del conjunto brasileño, que llegará a la definición atravesando una racha sin victorias. Para el mediocampista, en una final ese antecedente pierde importancia y ambos equipos comenzarán prácticamente desde cero.

Paredes también habló sobre las marcas individuales que suele recibir desde su regreso al fútbol argentino y destacó la capacidad de sus compañeros para aprovechar los espacios que se generan cuando los rivales intentan limitar su participación.

El mensaje para los hinchas de Boca

Por último, el capitán destacó el esfuerzo de los simpatizantes que viajaron hasta Colombia para acompañar al equipo.

“Los hinchas son muy importantes para nosotros. Todo el hincha de Boca hace un esfuerzo muy grande para poder estar”, expresó Paredes, quien aseguró que el plantel intentará devolver ese respaldo con una nueva alegría.

Con una larga experiencia en partidos decisivos, Paredes tendrá ahora una final diferente a todas las anteriores: la posibilidad de conquistar un título internacional como capitán y con la camiseta del club del que es hincha.