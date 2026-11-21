La Policía Ecológica de Santa Fe llevó a cabo rescates de una vaca y fauna silvestre tras recibir denuncias de maltrato animal y llamados de emergencia al 911, garantizando así la protección de estas especies vulnerables.

Hoy 04:55

La Policía Ecológica de Santa Fe realizó una serie de intervenciones el miércoles 19 de noviembre, enfocándose en la atención a casos de maltrato animal y la protección de la fauna silvestre. Estos procedimientos se llevaron a cabo en diferentes puntos de la ciudad, respondieron a denuncias recibidas a través del servicio de emergencias 911 y otras alertas de la comunidad.

Entre los operativos destacados, uno de los más críticos ocurrió durante la noche, donde las autoridades respondieron a un informe sobre un caso de abandonar y maltratar a un animal. Al llegar al lugar, junto a un médico veterinario, encontraron una hembra bovina de aproximadamente 24 meses en un estado de salud alarmante. El animal presentaba una herida en uno de sus miembros, además de signos de desnutrición, anemia y debilidad generalizada, lo que representaba un riesgo de vida.

Ante esta situación, el fiscal a cargo ordenó el secuestro del bovino, que fue trasladado a un centro veterinario para recibir la atención necesaria. Este rescate fue posible gracias a la colaboración de la Guardia Rural Los Pumas y la ONG SOS Caballos, quienes facilitaron el operativo de rescate.

Otro procedimiento importante se desarrolló en la Costanera Este de Santa Fe, donde un aviso de emergencia alertó sobre la presencia de un ave silvestre en el agua. Al llegar, los guardavidas de la zona ya habían resguardado a una cría de chajá que se encontraba a la deriva. El personal policial tomó el control del ave, la colocó en una jaula y coordinaron con el área de Fauna para su cuidado y protección.

Además, los agentes realizaron una tercera intervención en las inmediaciones del Faro de la Costanera, donde se detectó la presencia de una serpiente y cinco huevos. Al llegar, los efectivos confirmaron que el área estaba delimitada con cintas de peligro. En colaboración con la Jefatura de la dependencia y el área de Fauna, se procedió al retiro de los huevos, que fueron llevados al Centro de Rescate, Protección y Conservación de Fauna Silvestre La Esmeralda para recibir la atención adecuada.

A pesar de que la serpiente adulta ingresó en un orificio y se perdió de vista, se tomaron medidas preventivas para asegurar la seguridad de los transeúntes en el área. Al finalizar los trabajos, el personal volvió a colocar cintas de peligro y comunicó la conclusión del operativo a la Central 911.

Estos tres procedimientos resaltan el compromiso de las autoridades de Santa Fe en la defensa de los derechos de los animales y la preservación de especies silvestres, respondiendo efectivamente a situaciones de vulnerabilidad animal en la ciudad.