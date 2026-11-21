Un hombre en Jujuy sufre un ataque brutal con honda que le ocasiona la pérdida de un ojo, mientras su esposa denuncia acoso hacia su hija menor de edad.

Hoy 02:36

Un grave incidente ocurrió en el barrio Chijra de la capital jujeña, donde un hombre identificado como Rodrigo Pérez, de 40 años, fue víctima de un ataque brutal con una honda que resultó en la pérdida de su ojo izquierdo. Según relatos de su esposa, Melina Llanes, el ataque se produjo cuando la víctima regresaba a su hogar tras realizar un trabajo para una vecina.

Melina explicó que el atacante, quien reside en una propiedad intermedia entre la de ellos y la vecina, comenzó a hostigar a su esposo mientras este se encontraba en la vereda. "Mi marido le estaba haciendo un trabajo a una vecina que vive al lado del tipo este", indicó la mujer, quien también reveló que el agresor estaba bajo la influencia del alcohol en ese momento.

El conflicto escaló rápidamente cuando el atacante, en un acto de agresión, arrojó una piedra con una honda, golpeando a Pérez directamente en el ojo. Tras el impacto, el agresor intentó golpearlo con un objeto metálico, pero la intervención de otra vecina evitó que la situación se tornara aún más violenta. "La otra vecina vio y lo frenó al tipo, porque quería matarlo con el hierro", narró Llanes, enfatizando la peligrosidad del atacante.

Los testigos del ataque alertaron a las autoridades y solicitaron asistencia médica. Sin embargo, la llegada de la ambulancia se retrasó, lo que obligó a un vecino a llevar a Pérez a una clínica local. Allí, los médicos confirmaron que el ojo había sufrido daños irreparables, lo que llevó a la decisión de realizar una intervención quirúrgica que, afortunadamente, resultó exitosa, aunque el paciente permanece en observación.

A pesar de la gravedad del incidente, la justicia jujeña no ha tomado medidas efectivas en el caso, ya que aún no se ha recibido la declaración formal de la víctima. Hasta el momento, la Fiscalía no ha avanzado en la investigación penal preparatoria, lo que ha generado preocupación en la comunidad y en la familia afectada.

Además, Melina Llanes denunció que el atacante había acosado previamente a su hija menor de edad, quien, según su relato, había sido seguida por el mismo hombre en varias ocasiones. "Encima que la acosó a mi hija, me la dejó marcada", expresó la madre, quien ya había realizado una denuncia ante las autoridades por estos hechos. A pesar de contar con una orden de restricción, el acosador ha desobedecido las directrices de la policía.

Este caso pone de manifiesto la necesidad de una respuesta efectiva por parte de las autoridades ante situaciones de violencia y acoso, así como la importancia de la protección de las víctimas. La comunidad espera que se tomen medidas contundentes para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la justicia para aquellos que han sufrido agresiones.