La reciente incorporación de patrulleros y la renovación de uniformes para la Policía Caminera en Chaco son parte del Plan Integral de Seguridad impulsado por el gobernador Leandro Zdero.

Hoy 03:32

La reciente presentación de 15 nuevos patrulleros y la renovación de la indumentaria de la Policía Caminera en Chaco representa un importante avance en el Plan Integral de Seguridad que promueve la gestión del gobernador Leandro Zdero. Este evento se llevó a cabo en la Plaza 25 de Mayo de Resistencia y busca fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad en la provincia.

Durante la ceremonia, el gobernador Zdero destacó que estos vehículos serán distribuidos entre la Policía Caminera, Drogas Peligrosas, unidades especiales y diversas comisarías tanto del área metropolitana como del interior provincial. Resaltó que la inversión en recursos humanos y equipamiento es crucial para mejorar la prevención y control del delito en todo el territorio chaqueño.

El gobernador expresó: "Estamos realizando una fuerte inversión en seguridad, tanto en recursos humanos como en equipamiento. Estos vehículos se suman a la Policía Caminera y a otras divisiones, y también estamos entregando nuevos uniformes, adecuados para el trabajo que realizan nuestros efectivos, especialmente sobre las rutas". Esta declaración subraya la importancia de la articulación entre distintas divisiones de la policía.

Asimismo, Zdero anunció el fortalecimiento de la infraestructura policial en varios puntos de la provincia, anticipando la próxima inauguración de una comisaría en la zona del Tiro Federal de Resistencia. Este nuevo espacio contará con uno de los nuevos vehículos, contribuyendo así a la mejora de la presencia de seguridad en la región.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, afirmó que la incorporación de estos móviles y la renovación de uniformes son parte del compromiso del Gobierno provincial. "Llegamos para garantizarle seguridad al ciudadano chaqueño, pero fundamentalmente para darle a la fuerza policial el apoyo institucional que necesitaba", declaró Matkovich.

El ministro detalló que los nuevos vehículos serán destinados a diferentes divisiones, incluyendo otras 15 camionetas 4x4 que se incorporarán próximamente. Estas acciones están orientadas a fortalecer la presencia territorial de la policía y dignificar el trabajo de sus efectivos.

En cuanto al nuevo uniforme de la Policía Caminera, Matkovich explicó que la renovación responde a un pedido de la Dirección General, buscando una indumentaria más adecuada a las condiciones climáticas extremas que enfrenta el personal policial. La nueva vestimenta, que reemplaza el color azul por uno más claro, está diseñada para optimizar el confort de los efectivos durante sus tareas en la ruta.

Finalmente, el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, valoró la decisión del Gobierno de continuar invirtiendo en recursos para la fuerza. "Estamos muy contentos con esta decisión de seguir invirtiendo en móviles para la Policía del Chaco, porque en definitiva esto va a redundar en beneficio de la seguridad de todos los chaqueños", concluyó Romero.