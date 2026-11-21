El piloto argentino tuvo una destacada clasificación con Alpine, avanzó hasta la última tanda y terminó décimo. Sin embargo, una sanción a Oscar Piastri le permitirá ganar un puesto en la grilla para la carrera del domingo.

Hoy 11:51

Franco Colapinto tuvo una buena actuación en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 y consiguió asegurarse el noveno lugar de partida para la carrera de este domingo. El argentino avanzó a la Q3 con su Alpine A526, terminó décimo en la clasificación con un registro de 1m35s314 y se benefició de la penalización de Oscar Piastri, que le permitirá escalar una posición.

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El piloto argentino llegó a la clasificación con buenas sensaciones después de finalizar quinto en la tercera práctica libre, con un tiempo de 1m35s198 y 30 vueltas completadas en el circuito callejero estadounidense. Sin embargo, el comienzo de la qualy no fue sencillo: las bajas temperaturas complicaron el calentamiento de los neumáticos y Colapinto debió exigirse para superar el primer corte, donde terminó 15° con 1m35s930.

En la Q2 llegó su mejor respuesta. Cuando parecía complicado su pase a la última instancia, el argentino marcó 1m34s982 en su último intento, se ubicó séptimo y consiguió meterse entre los diez mejores. Su compañero Pierre Gasly también tuvo una gran tanda y registró el segundo mejor tiempo, confirmando una buena jornada para Alpine.

Una Q3 con complicaciones

En la última tanda, Colapinto no pudo repetir el rendimiento de la instancia anterior y finalizó décimo con un tiempo de 1m35s314. Gasly, en tanto, registró 1m35s105 y terminó noveno. Sin embargo, ambos pilotos avanzarán un lugar en la grilla por la sanción de diez posiciones que recibió Oscar Piastri, quien había clasificado séptimo. De esta manera, Alpine tendrá sus dos autos entre los nueve primeros.

La clasificación quedó en manos de Kimi Antonelli, quien marcó el mejor tiempo con 1m33s893, pero recibió una penalización de cinco puestos por cambios en la unidad de potencia. Por ese motivo, Max Verstappen heredará la pole position, mientras que George Russell partirá segundo y Lando Norris ocupará el tercer lugar.

La carrera del Gran Premio de Las Vegas se disputará este domingo 22 de noviembre desde la 1 de la madrugada de Argentina y podrá seguirse por ESPN y Fox Sports. Desde el noveno puesto, Colapinto buscará aprovechar el buen rendimiento de Alpine para meterse en la zona de puntos en la antepenúltima fecha de la temporada 2026.

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Las Vegas

La actividad del Gran Premio de Las Vegas culminará con la carrera, que se disputará este domingo 22 de noviembre desde la 1 de la madrugada, hora argentina, y podrá seguirse en vivo por ESPN y Fox Sports.