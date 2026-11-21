El pequeño suplicó por su vida mientras su padre asesinaba a su mamá y a sus dos hermanitos, de 1 y 3 años. El estremecedor caso ocurrió en Plant City y conmocionó a los policías que llegaron a la escena.

Hoy 11:46

Un hombre asesinó a su esposa y a sus tres hijos pequeños antes de quitarse la vida Una tragedia estremeció a la comunidad de Plant City, Florida, este jueve. El episodio fue calificado por la policía como “nada menos que pura maldad”.

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La masacre ocurrió en una casa ubicada en el 1700 de Sparkman Road, donde los agentes de Hillsborough County llegaron tras recibir una llamada al 911 cerca de las 15:30.

En la comunicación, los operadores escucharon gritos y una voz masculina que decía “lo siento, amigo”, seguida de un disparo. De fondo, se oía a un niño suplicar: “papá, papá, papá, por favor no me dispares, papá, por favor no me mates”.

Al entrar, los oficiales encontraron los cuerpos del mecánico Isaac Luechtefeld, de 34 años, su esposa Raquel Luechtefeld (34), y sus tres hijos, Enoch (5), Hannah (3) y Job (1). Todos murieron por heridas de bala.

Según el sheriff Chad Chronister, el hombre ejecutó a su familia y luego se suicidó. La investigación apunta a un caso de homicidio-suicidio.

El sheriff Chronister describió la escena como “nada menos que pura maldad” y reconoció que los agentes quedaron “completamente conmocionados” por lo que presenciaron.

También señaló que el operador del 911 que escuchó los hechos por teléfono resultó “emocionalmente traumatizado”.

La familia se había mudado a Plant City hace un año y, según la policía, nunca hubo llamados previos por incidentes en ese domicilio. Tanto el hombre como la mujer carecían de antecedentes penales.

“No hay palabras que puedan expresar la magnitud de esta tragedia”, insistió Chronister. El sheriff pidió a quienes atraviesen momentos difíciles que busquen ayuda y recordó que existen líneas de asistencia disponibles.

Tanto la madre de Luechtefeld como su cuñada declararon al diario The New York Post que la tragedia las había tomado completamente por sorpresa y que no había “ningún indicio” de que estuviera sufriendo problemas de salud mental.

“El lunes tuvieron una cita romántica mientras mi madre cuidaba a los niños y se quedaron a dormir en su casa; todo estuvo bien”, dijo Rebecca Uribe, de 35 años, hermana de Raquel Luechtefeld.

“Era un padre excelente y un marido maravilloso”, añadió Uribe. “Todo esto nos tomó completamente por sorpresa, agregó.

“No había ningún indicio. Esto es un shock para todos”, declaró por su parte Beverly Apticar, madre de Isaac.

“Es algo que nadie vio venir, y este no es el Isaac que conocemos”, agregó.

Uribe declaró al Post que los Luechtefeld llevaban juntos 15 años y casados 14, tras conocerse en Colorado. Raquel Luechtefeld era ama de casa y líder de alabanza en la iglesia, y ayudaba a su esposo a administrar su propio negocio de mecánica móvil, que habían montado después de que él fuera despedido de su anterior trabajo como mecánico.

“Acaban de tener su mejor mes juntos en el negocio”, dijo Uribe. La mujer recordó a su hermana como un “alma hermosa” que era “una luz pura”.

Sobre sus sobrinos, dijo que “eran niños felices, seguros de sí mismos e inteligentes”. “Amaban a su papá, amaban a su mamá, tenían plena confianza en su papá. Lo amaban muchísimo”, aseguró.