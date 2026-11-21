La modelo compartió fotos y videos de su embarazo, el nacimiento de India y los momentos que vivieron como familia. Además, expresó su profundo dolor y contó que todavía no encuentra fuerzas para explicarle a la pequeña que su papá murió.

Hoy 12:07

Maypi Delgado volvió a expresarse en las redes sociales tras la muerte de Matías Ricciardelli, su expareja y padre de su hija, India. Esta vez, la modelo eligió despedirlo con una publicación en su cuenta de Instagram que reunió distintas fotos y recuerdos de la historia familiar que compartieron. Entre las imágenes incluyó postales de su embarazo, el nacimiento de la nena y momentos de los primeros días de crianza.

“Qué difícil todo... De a poco te voy a ir despidiendo, pero hoy no me sale”, comenzó en el texto que acompañó el álbum. Y describió las emociones encontradas que atraviesa al volver sobre esos recuerdos: “Veo fotos y videos y me río mucho y al mismo tiempo lloro sin consuelo”.

En otro tramo del mensaje, la modelo agradeció los momentos compartidos y se refirió especialmente al vínculo de Ricciardelli con la pequeña. “Acá te vamos a recordar siempre con toda esa felicidad, con tus chistes, con tu amor a India a tu forma sin juzgarte. Sé que la amaste y la amás y eso voy a enseñarle”, escribió. También recordó que él estuvo presente durante los días del parto y el posparto, una etapa que, según contó, atravesaron entre risas y momentos difíciles.

“Después tuvimos momentos muy buenos a la distancia... momentos muy buenos vos con tu bebita, momentos malos también que por suerte son los menos”, agregó. Hacia el final, expresó que todavía necesita tiempo para encontrar la manera de hablar con su hija sobre la muerte de su papá: “En unos días podré tener la fuerza para contarle a India que ya no estás en este plano”.

Con esta nueva publicación, la modelo compartió una despedida más personal, atravesada por los recuerdos y por el deseo de que su hija pueda conservar también las experiencias felices que vivió junto a su papá.