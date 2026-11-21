La medida se dispuso en el marco de la investigación por la tragedia ocurrida este sábado en el barrio Siglo XX de la Capital. Personal de Criminalística realizó peritajes para establecer las circunstancias del hecho.

Hoy 17:26

La investigación por la trágica muerte de un niño de 6 años en el barrio Siglo XX de la ciudad Capital sumó una importante novedad este sábado 21 de noviembre, con la aprehensión de la mujer señalada como propietaria del carro de comidas en el que el pequeño habría sufrido una descarga eléctrica.

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Se trata de Pamela Yohana Díaz, de 35 años, domiciliada en el barrio 750 Viviendas. En el marco de las actuaciones policiales también fue identificado su hermano, Rodolfo Iván Gamarra, señalado igualmente como propietario del puesto gastronómico.

Tras ser alertados sobre lo sucedido, efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 51, dependiente de la Dirección de Seguridad Ciudadana N.º 03 Zona Sur, se trasladaron hasta el lugar para iniciar las averiguaciones correspondientes.

De acuerdo con las primeras actuaciones, la víctima fue identificada como Francisco Emir Orellana, de 6 años y domiciliado en el barrio Huaico Hondo, quien se encontraba jugando en inmediaciones del puesto de comidas cuando habría tomado contacto con una estructura metálica del carro y recibido una descarga eléctrica.

Custodia policial para evitar posibles represalias

Durante el procedimiento, los uniformados también identificaron a Daniela Saavedra, de 33 años, quien tendría a su cargo el alquiler del espacio ubicado frente a su vivienda, donde funcionaba el emprendimiento gastronómico.

Ante el trágico desenlace, las autoridades dispusieron que el inmueble permaneciera bajo custodia policial, como medida preventiva ante posibles represalias.

La Justicia investiga las circunstancias de la tragedia

Por disposición del Dr. Martín Silva, se dio intervención a personal especializado de la División Criminalística, cuyos efectivos realizaron las tareas periciales correspondientes en el lugar del hecho.

Posteriormente, los especialistas se trasladaron hacia el Hospital Mamá Antula para continuar con las diligencias ordenadas, mientras que el cuerpo del pequeño fue trasladado a la morgue.

La investigación continúa con el objetivo de determinar las circunstancias en las que se produjo la descarga eléctrica y establecer las eventuales responsabilidades en el hecho.