El presidente de Boca expresó sus sensaciones en la previa del duelo ante Atlético Mineiro en Barranquilla, donde vivirá su primera final desde que asumió la conducción del club.

Hoy 18:01

En la antesala de la gran final de la Copa Sudamericana, Juan Román Riquelme participó de la tradicional cena de camaradería organizada por la Conmebol en Barranquilla y manifestó su confianza en el plantel de Boca de cara al enfrentamiento ante Atlético Mineiro.

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El presidente del Xeneize agradeció la recepción de las autoridades colombianas y se refirió a la importancia de vivir una instancia decisiva al frente de la institución. “Para mí lo más importante es disfrutar cada momento”, expresó.

Con su habitual sentido del humor, Román también hizo referencia a las diferencias entre afrontar una final como futbolista y hacerlo desde su posición de dirigente. “Con el tema del fútbol, estoy más tranquilo ahora no me toca jugar, así que...”, comentó entre risas.

Además, Riquelme destacó las sensaciones que atraviesan los jugadores antes de disputar un encuentro de semejante magnitud. “Yo creo que tener nervios, tener miedo, es bueno”, sostuvo.

El mandatario reconoció la jerarquía de Atlético Mineiro, valoró la calidad de sus futbolistas y de su entrenador, aunque dejó en claro su optimismo respecto a las posibilidades del conjunto argentino: “Confiamos en lo que tenemos y confiamos en nuestra gente”.

De esta manera, Riquelme se prepara para vivir su primera final como presidente de Boca, que tendrá la oportunidad de volver a conquistar un título internacional después de 18 años.

La ceremonia contó con la presencia de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol; Claudio Tapia, titular de la AFA; Nery Pumpido y distintas autoridades del fútbol sudamericano.