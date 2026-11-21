En Argentina, un estudio de 2022 reveló que el 65% de los usuarios de smartphones experimentan problemas de lentitud en sus dispositivos. Conocer qué eliminar puede marcar la diferencia en el rendimiento de tu celular.

Hoy 18:12

La lentitud en los celulares se ha convertido en un problema común en la vida cotidiana de los usuarios. Muchos se preguntan qué hacer cuando su celular se vuelve lento y cómo solucionar este inconveniente. A menudo, el problema radica en el espacio de almacenamiento y en la acumulación de aplicaciones que consumen recursos innecesarios.

Una de las primeras acciones que se debe considerar es eliminar aplicaciones que no se utilizan. Un estudio de 2021 mostró que los usuarios promedio tienen alrededor de 80 aplicaciones instaladas, pero solo utilizan entre 30 y 40 regularmente. Esto significa que hay un gran número de aplicaciones que simplemente ocupan espacio y memoria.

Además de las aplicaciones, los archivos temporales y cachés también pueden ralentizar el dispositivo. Es recomendable limpiar la memoria caché de las aplicaciones de manera regular. Esto no solo libera espacio, sino que también mejora el rendimiento del celular, ya que se eliminan datos innecesarios que pueden estar ralentizando su funcionamiento.

Otro aspecto a considerar son las actualizaciones de software. A menudo, las versiones más nuevas del sistema operativo incluyen mejoras de rendimiento. Por eso, mantener el sistema operativo actualizado puede ser crucial para evitar problemas de lentitud en tu celular.

El almacenamiento es un factor clave: si el dispositivo está casi lleno, su rendimiento se verá afectado. Por tal motivo, es fundamental revisar el almacenamiento regularmente y eliminar archivos grandes que no sean necesarios, como videos o fotos duplicadas.

Por último, vale la pena mencionar que existen aplicaciones diseñadas específicamente para ayudar a los usuarios a optimizar sus celulares. Estas aplicaciones pueden identificar archivos innecesarios y ayudar a liberar espacio de manera efectiva, mejorando así el rendimiento general del dispositivo.