Boca Juniors y Atlético Mineiro disputarán este sábado la gran final en Barranquilla. Además de la gloria deportiva, el ganador se llevará un premio económico récord.

Hoy 18:13

La gran final de la Copa Sudamericana 2026 tendrá un importante atractivo económico. Además de levantar el trofeo continental, Boca Juniors y Atlético Mineiro estarán frente a la oportunidad de embolsar una cifra millonaria que tendrá un fuerte impacto en las arcas del club campeón.

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La Conmebol estableció un premio récord de 10 millones de dólares para el ganador, mientras que el equipo que termine como subcampeón recibirá 2,5 millones de dólares. Estos montos se sumarán a los ingresos obtenidos por ambos finalistas durante su recorrido en la competencia.

En el caso de Boca, una victoria ante el conjunto brasileño le permitiría alcanzar los 16.280.000 dólares en premios por sus participaciones en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana durante la temporada 2026.

Por el contrario, si el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena pierde la final, sus ingresos acumulados por ambas competencias internacionales alcanzarían los 8.780.000 dólares.

Más allá de la recompensa económica, el campeón también conseguirá la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y el derecho a disputar la Recopa Sudamericana frente al ganador de la final entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras.

Boca y Atlético Mineiro se enfrentarán este sábado desde las 19.30 (hora argentina) en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, en una definición que pondrá en juego mucho más que un título internacional.