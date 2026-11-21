El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado en inmediaciones de avenida Belgrano y Arturo Illia, en la Capital. El sospechoso, de 29 años, fue interceptado por efectivos policiales que lograron recuperar el elemento sustraído.

Hoy 18:22

Un hombre de 29 años fue aprehendido durante la madrugada de este sábado, luego de ser señalado como el autor de la sustracción de un casco protector de una motocicleta estacionada en la ciudad Capital.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El episodio tuvo lugar en inmediaciones de avenida Belgrano y calle Arturo Illia, donde una mujer de 32 años había dejado estacionado su rodado para dirigirse hacia la parroquia San José de Belgrano.

Momentos después, un transeúnte le advirtió que un sujeto había sustraído el casco protector de color negro que se encontraba en la motocicleta y había escapado por calle Arturo Illia.

Ante esta situación, la damnificada alertó a efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 3, quienes realizaban recorridos preventivos por el sector, y les brindó detalles sobre la vestimenta del sospechoso.

Con los datos aportados, los uniformados desplegaron un operativo por las inmediaciones y lograron interceptar al hombre en la intersección de las calles Río Grande y Puerto Madryn. El sujeto coincidía con la descripción y llevaba consigo un casco de similares características al denunciado como sustraído.

Tras tomar conocimiento del procedimiento, la Fiscalía interviniente dispuso la aprehensión del sospechoso y el secuestro del elemento recuperado, además de su traslado a sede policial.

Asimismo, las autoridades judiciales ordenaron que el casco sea restituido a su propietaria una vez cumplidas las diligencias de reconocimiento correspondientes, mientras avanzan las actuaciones judiciales.