La consagración del Xeneize en Barranquilla modificó el reparto de plazas para las competencias internacionales de 2027. Platense, Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia son los principales beneficiados.

Hoy 21:20

La conquista de la Copa Sudamericana 2026 por parte de Boca Juniors generó un efecto dominó en el fútbol argentino. Como el Xeneize ya tenía garantizada su participación en la próxima Libertadores por haber ganado la tabla anual, su consagración liberó cupos para otros equipos.

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Uno de los principales beneficiados fue Platense, que aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2027 independientemente del resultado de la final de la Copa Argentina ante Boca.

En tanto, otros clubes mejoraron sus perspectivas de clasificación y estarán pendientes de las definiciones del Torneo Clausura y la Copa Libertadores para conocer su destino internacional.

Cómo quedó la situación de cada equipo tras la consagración de Boca

Platense: aseguró su participación en la Copa Libertadores 2027.

aseguró su participación en la Copa Libertadores 2027. Argentinos Juniors: consiguió el acceso directo a la fase de grupos de la Libertadores.

consiguió el acceso directo a la fase de grupos de la Libertadores. Independiente Rivadavia: obtuvo una plaza en el repechaje y todavía puede ingresar directamente a la fase de grupos.

obtuvo una plaza en el repechaje y todavía puede ingresar directamente a la fase de grupos. Gimnasia de La Plata: jugará el repechaje si Boca, Rosario Central o Independiente Rivadavia ganan el Clausura. También puede clasificarse si conquista el certamen.

jugará el repechaje si Boca, Rosario Central o Independiente Rivadavia ganan el Clausura. También puede clasificarse si conquista el certamen. Estudiantes: tiene garantizada su participación internacional. Si vence a Palmeiras, jugará la Libertadores; de lo contrario, disputará la Sudamericana.

tiene garantizada su participación internacional. Si vence a Palmeiras, jugará la Libertadores; de lo contrario, disputará la Sudamericana. Barracas Central: necesita que Estudiantes gane la Libertadores o que el Clausura libere otro cupo para acceder a la Sudamericana.

necesita que Estudiantes gane la Libertadores o que el Clausura libere otro cupo para acceder a la Sudamericana. Independiente: necesita que Estudiantes se consagre campeón de la Libertadores y que el Clausura quede en manos de un equipo ubicado por encima suyo en la tabla anual. Si el Rojo gana el campeonato, accederá directamente a la Libertadores.

De esta manera, la consagración de Boca en Colombia tendrá repercusiones hasta las últimas definiciones de la temporada, cuando quedará conformada la nómina definitiva de representantes argentinos en las competencias internacionales de 2027.