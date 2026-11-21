La consagración del Xeneize en Barranquilla modificó el reparto de plazas para las competencias internacionales de 2027. Platense, Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia son los principales beneficiados.
La conquista de la Copa Sudamericana 2026 por parte de Boca Juniors generó un efecto dominó en el fútbol argentino. Como el Xeneize ya tenía garantizada su participación en la próxima Libertadores por haber ganado la tabla anual, su consagración liberó cupos para otros equipos.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Uno de los principales beneficiados fue Platense, que aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2027 independientemente del resultado de la final de la Copa Argentina ante Boca.
En tanto, otros clubes mejoraron sus perspectivas de clasificación y estarán pendientes de las definiciones del Torneo Clausura y la Copa Libertadores para conocer su destino internacional.
De esta manera, la consagración de Boca en Colombia tendrá repercusiones hasta las últimas definiciones de la temporada, cuando quedará conformada la nómina definitiva de representantes argentinos en las competencias internacionales de 2027.