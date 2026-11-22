Los termenses deberán estar preparados para un día de clima inestable, con chubascos ligeros y temperaturas que varían entre los 18 y 24 grados. El pronóstico sugiere que las lluvias continuarán en los próximos días.

Hoy 08:01

Hoy, los termenses se encuentran bajo la influencia de un chubasco ligero que afecta a la región de Termas de Río Hondo. Con una temperatura actual de 19.7 °C y una sensación térmica de 18.4 °C, los habitantes deben estar atentos a la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo del día.

La humedad se mantiene alta, alcanzando un 84%, lo que puede generar una sensación de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre. Además, el viento sopla desde el sureste a 18.7 km/h, contribuyendo a un ambiente fresco.

Para hoy, el pronóstico indica lluvia irregular en las cercanías, con temperaturas que oscilarán entre los 18.7 °C de mínima y 24.3 °C de máxima. Los termenses deben estar preparados para cambios inesperados en el clima.

El clima seguirá inestable en los próximos días, ya que para mañana, lunes 23 de noviembre, se anticipan lluvias irregulares nuevamente. Las temperaturas mínimas se proyectan en 19.8 °C y las máximas en 26.8 °C, lo que sugiere que la semana comenzará con un ambiente variable.

Finalmente, el martes 24 de noviembre, se espera lluvia ligera con mínimas de 20.1 °C y máximas de 22.8 °C. Los termenses deben estar atentos a los pronósticos para planificar sus actividades.

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