Los bandeños experimentan un clima inestable con chubascos ligeros y temperaturas que oscilarán en los próximos días. Se prevé un aumento en la temperatura y lluvias irregulares para el inicio de la semana.

Hoy 08:11

Este Domingo 22 de noviembre de 2026, La Banda, Santiago del Estero, amaneció con chubasco ligero y temperaturas que rondan los 19.1 °C. Los bandeños sienten que la sensación térmica es más baja, alcanzando los 17 °C, lo que genera un ambiente fresco y húmedo.

La humedad actual es del 83%, lo que contribuye a un clima algo pesado, especialmente con vientos que soplan a 22 km/h desde el sureste. Este clima inestable es característico de la región en esta época del año.

Para mañana, lunes 23 de noviembre, se prevé que la lluvia persista en la zona, con una mínima de 20.4 °C y una máxima que podría alcanzar hasta los 28.2 °C. Los bandeños deberán estar preparados para condiciones variables a lo largo del día.

El martes 24 de noviembre, las lluvias seguirán siendo un factor importante, con mínimas de 19.8 °C y máximas de 25.7 °C. Esta tendencia de lluvia irregular podría influir en las actividades diarias de los habitantes de La Banda.

En resumen, la jornada de hoy presenta un clima de chubasco ligero con temperaturas que oscilarán entre 19.1 °C y 26 °C. Los bandeños deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que se anticipan lluvias irregulares en los días siguientes.

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