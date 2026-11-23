Los dólares bajo el colchón, la opción predilecta de ahorro para los argentinos gracias a la incertidumbre política. ¿Qué hará el país para volver a poner en circulación los millones que se encuentran estancados?

Hoy 06:53

Por Darío Rajmilovich y Jorge Tisocco, en diario Ámbito

Los argentinos tienen más de 200.000 millones de dólares en el “colchón”. Una cifra similar a las mega inversiones anunciadas para poner en marcha el proyecto exportador basado en la minería y el sector oil and gas. ¿Por qué no terminan de salir del colchón dada la interesante oportunidad que genera la ley de inocencia fiscal? Varias razones. El riesgo político es una, el retorno al populismo. Pero también juegan la falta de estímulos.

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Alguien con dinero no declarado en el exterior puede hoy estar ganando en una colocación financiera en EEUU (a tasa fija) entre un 6 y un 8% libre de riesgo y fuera del radar de ARCA. Argentina no tiene un convenio eficiente de intercambio de información fiscal con EEUU. Hace falta trabajar para el intercambio automático aprovechando la fluida relación que se ha logrado al mismo tiempo que firmar un convenio para evitar la doble imposición.

El acuerdo actual alcanzado en 2023 es precario y deja de lado las sociedades. Basta con crear una LLC no unipersonal sino “tipo partnership” en EEUU y quedar cómodo invertido en esa plaza y libre de impuestos. La inversión en Argentina del tenedor de dólares no declarados compite con la alternativa de colocar esos fondos en EEUU libre de todo impuesto (una colocación bien estructurada en EEUU y no declarada no paga ni ganancias ni bienes personales). Hay que igualar esas condiciones en el régimen de inocencia fiscal. Todo aquel que saque los dólares del colchón debe quedar exento de ganancias y bienes personales (por un plazo p.ej. 3 años desde la sancion de la ley) por los dólares incorporados al sistema. Podría aclararse expresamente por via reglamentaria que el Monotributo (sistema simple adoptado por millones de personas) no es incompatible con el mecanismo de DDJJ simplificada de Ganancias.

Argentina necesita al mismo tiempo un shock de desregulación tributaria que libere energía y recursos hoy destinados a cumplir con un fárrago de información inútil que debe proporcionarse al fisco. Libros rubricados (uno resabio de los tiempos del papel y la formas solemnes), certificaciones notariales para cada información inútil que se exige, balances auditados y certificados para PYMES, son algunas muestras del brutal costo de cumplimiento. Debe ponerse en agenda la eliminación del inefable impuesto sobre los bienes personales que atenta contra el ahorro y la inversión. En este escenario sí se torna atractivo sacar los dólares del colchón e invertirlos en el país. Mucho más en un momento en donde muchos dudan de la fortaleza del dólar y pareciera más seguro posicionarse en activos duros (inmuebles).

Argentina necesita una reforma tributaria que remueva las piedras en el camino del crecimiento, el desarrollo y la inversión. El impuesto sobre los Ingresos Brutos y las tasas municipales deben reemplazarse por un IVA Provincial y Municipal como sobretasa del IVA Nacional.

A las PYMES que generen nuevos empleos se les debe permitir la amortización acelerada (expensing de inversiones) de nuevos bienes de capital y reducirles la tasa de ganancias al 20%. Estas medidas tienen el doble impacto de favorecer el empleo y la inversión. Debe adoptarse para las PYMES creadoras de empleo de un IVA bajo el criterio de cash accounting, vigente en países como Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Alemania, Austria, Bélgica, Nueva Zelanda, entre otros. El impuesto solo se paga cuando el precio de venta es percibido. Este método puede funcionar con un esquema de recaudación bancaria en tiempo real que facilita la fiscalización y disminuye la evasión, incentivando un alto grado de bancarización de la economía. Hay que eliminar el nefasto impuesto de sellos. Un resabio de la Argentina colonial.

Estas reformas tienen la virtud de no solo reactivar la economía sino de cambiar la agenda de la conversación pública que hoy no sale de la cuestión del freno económico y la demora de derramar del proyecto productivo y exportador que se ha puesto en marcha.