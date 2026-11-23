El Lobo recibirá este lunes a la Lepra en La Plata, en un duelo decisivo por los octavos de final. El ganador se enfrentará al vencedor del cruce entre Boca e Independiente Rivadavia.

Hoy 11:23

Gimnasia de La Plata y Newell's Old Boys protagonizarán este lunes uno de los últimos encuentros de los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El partido comenzará a las 17, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, con arbitraje de Nicolás Ramírez y transmisión de TNT Sports Premium.

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El conjunto platense llega en un gran momento, luego de finalizar tercero en la Zona B con 31 puntos. El equipo dirigido por Ariel Pereyra acumula seis partidos sin derrotas, con cuatro victorias consecutivas, y buscará aprovechar su localía para avanzar a la próxima instancia.

Por su parte, Newell's, conducido por Frank Kudelka, terminó sexto en la Zona A con 23 unidades. El conjunto rosarino llega con una racha de cuatro encuentros sin perder y viene de igualar 2-2 frente a Instituto en Córdoba, resultado que le permitió cerrar la fase regular con buenas sensaciones.

El encuentro tendrá un atractivo adicional por el cuadro de los playoffs: el ganador se enfrentará en cuartos de final al vencedor de Boca e Independiente Rivadavia, que jugarán el miércoles desde las 21 en La Bombonera.

La eliminatoria se disputará a partido único y, en caso de igualdad durante los 90 minutos, habrá dos tiempos suplementarios de 15 minutos. Si persiste el empate, la clasificación se resolverá mediante tiros desde el punto penal.

De esta manera, Gimnasia intentará ratificar su buen presente ante su público, mientras que Newell's buscará dar el golpe como visitante y meterse entre los ocho mejores equipos del campeonato.