El hecho ocurrió en el barrio Juan XXIII, donde un hombre fue demorado tras intentar escapar de los efectivos.

Hoy 12:57

Un hombre fue demorado por efectivos policiales en el barrio Juan XXIII, luego de ser señalado por intentar vender elementos de dudosa procedencia a vecinos de la zona. Al advertir la presencia de los uniformados, abandonó la motocicleta en la que circulaba e intentó escapar a pie, aunque fue rápidamente interceptado.

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El procedimiento estuvo a cargo del personal de la Subcomisaría Sargento Cabral, que había recibido información sobre un sujeto que recorría distintos sectores del barrio ofreciendo objetos a la venta.

A partir de esta alerta, los efectivos intensificaron los recorridos preventivos y lograron ubicar al sospechoso en inmediaciones de calles Constitución y Gorriti.

Sin embargo, al notar la presencia policial, el hombre dejó su motovehículo e intentó darse a la fuga. Los uniformados lo persiguieron y lograron reducirlo a pocos metros.

Durante el procedimiento, los policías observaron que el sujeto presentaba lesiones en uno de sus brazos y que, mientras intentaba escapar, había descartado una mochila.

En su interior encontraron una pelota de fútbol, prendas deportivas y una linterna, elementos cuya procedencia el demorado no pudo acreditar.

En el marco de las averiguaciones, los efectivos entrevistaron a un vecino del sector, quien manifestó que momentos antes el hombre había intentado venderle una pelota y prendas de vestir.

Finalmente, el sujeto fue trasladado a la Comisaría Comunitaria N.º 2, junto con la motocicleta y los elementos secuestrados, quedando a disposición de la Justicia.

Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para determinar la procedencia de los objetos encontrados.