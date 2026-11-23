El hecho ocurrió en el barrio Juan XXIII, donde un hombre fue demorado tras intentar escapar de los efectivos.
Un hombre fue demorado por efectivos policiales en el barrio Juan XXIII, luego de ser señalado por intentar vender elementos de dudosa procedencia a vecinos de la zona. Al advertir la presencia de los uniformados, abandonó la motocicleta en la que circulaba e intentó escapar a pie, aunque fue rápidamente interceptado.
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El procedimiento estuvo a cargo del personal de la Subcomisaría Sargento Cabral, que había recibido información sobre un sujeto que recorría distintos sectores del barrio ofreciendo objetos a la venta.
A partir de esta alerta, los efectivos intensificaron los recorridos preventivos y lograron ubicar al sospechoso en inmediaciones de calles Constitución y Gorriti.
Sin embargo, al notar la presencia policial, el hombre dejó su motovehículo e intentó darse a la fuga. Los uniformados lo persiguieron y lograron reducirlo a pocos metros.
Durante el procedimiento, los policías observaron que el sujeto presentaba lesiones en uno de sus brazos y que, mientras intentaba escapar, había descartado una mochila.
En su interior encontraron una pelota de fútbol, prendas deportivas y una linterna, elementos cuya procedencia el demorado no pudo acreditar.
En el marco de las averiguaciones, los efectivos entrevistaron a un vecino del sector, quien manifestó que momentos antes el hombre había intentado venderle una pelota y prendas de vestir.
Finalmente, el sujeto fue trasladado a la Comisaría Comunitaria N.º 2, junto con la motocicleta y los elementos secuestrados, quedando a disposición de la Justicia.
Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para determinar la procedencia de los objetos encontrados.