La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer las designaciones arbitrales para los cuatro encuentros de la próxima instancia de los playoffs, que se disputarán durante el fin de semana.

Hoy 18:00

Mientras resta definir el último clasificado, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció las designaciones arbitrales para los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, que se desarrollarán entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre.

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Facundo Tello será el encargado de impartir justicia en el encuentro entre Vélez e Independiente, mientras que Salomé Di Iorio estará a cargo del VAR. El árbitro mundialista no había sido designado para ninguno de los compromisos de octavos de final.

Por su parte, Nazareno Arasa dirigirá el duelo entre Instituto y River, que tendrá lugar en Alta Córdoba. Lucas Novelli será el responsable del videoarbitraje.

En tanto, Pablo Dóvalo fue elegido para arbitrar el encuentro entre Rosario Central y Barracas Central, con Silvio Trucco en el VAR. El juez viene de dirigir la victoria del Millonario por 3-1 ante Lanús.

Finalmente, Darío Herrera estará al frente del compromiso entre Gimnasia de La Plata y el ganador del cruce entre Boca e Independiente Rivadavia, que se enfrentarán este miércoles en la Bombonera para completar los octavos de final.

Todas las designaciones arbitrales de los cuartos de final

Vélez vs. Independiente

Árbitro: Facundo Tello

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Gabriel Chade

Cuarto árbitro: Daniel Zamora

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Sebastián Habib

Instituto vs. River

Árbitro: Nazareno Arasa

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Brian Ferreyra

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Laura Fortunato

Rosario Central vs. Barracas Central

Árbitro: Pablo Dóvalo

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Diego Bonfá

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Mariano Ascensi

Boca o Independiente Rivadavia vs. Gimnasia de La Plata

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Pablo González

Asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni

VAR: Germán Delfino

AVAR: Diego Verlota

El posible cronograma de los cuartos de final

Sábado 28 de noviembre

20.00: Vélez vs. Independiente.

22.00: Instituto vs. River.

Domingo 29 de noviembre