La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer las designaciones arbitrales para los cuatro encuentros de la próxima instancia de los playoffs, que se disputarán durante el fin de semana.
Mientras resta definir el último clasificado, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció las designaciones arbitrales para los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, que se desarrollarán entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Facundo Tello será el encargado de impartir justicia en el encuentro entre Vélez e Independiente, mientras que Salomé Di Iorio estará a cargo del VAR. El árbitro mundialista no había sido designado para ninguno de los compromisos de octavos de final.
Por su parte, Nazareno Arasa dirigirá el duelo entre Instituto y River, que tendrá lugar en Alta Córdoba. Lucas Novelli será el responsable del videoarbitraje.
En tanto, Pablo Dóvalo fue elegido para arbitrar el encuentro entre Rosario Central y Barracas Central, con Silvio Trucco en el VAR. El juez viene de dirigir la victoria del Millonario por 3-1 ante Lanús.
Finalmente, Darío Herrera estará al frente del compromiso entre Gimnasia de La Plata y el ganador del cruce entre Boca e Independiente Rivadavia, que se enfrentarán este miércoles en la Bombonera para completar los octavos de final.
Todas las designaciones arbitrales de los cuartos de final
Vélez vs. Independiente
Instituto vs. River
Rosario Central vs. Barracas Central
Boca o Independiente Rivadavia vs. Gimnasia de La Plata
El posible cronograma de los cuartos de final
Sábado 28 de noviembre
Domingo 29 de noviembre