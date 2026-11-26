La historia reúne a un grupo de antiguos amigos en un refugio aislado, donde una muerte inesperada convierte las vacaciones en una investigación criminal.

Hoy 07:50

Lily James será la protagonista de "The Hunting Party", una película basada en la novela de suspenso de Lucy Foley. El proyecto cuenta con el respaldo de Universal Pictures y, por el momento, no tiene director ni guionista confirmados.

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La historia transcurre en un remoto refugio de caza ubicado en las montañas de Escocia. Allí, un grupo de antiguos compañeros de universidad mantiene la tradición de reunirse para celebrar el final del año.

Lo que comienza como unas vacaciones entre amigos, con recuerdos y anécdotas compartidas, pronto deja al descubierto viejos resentimientos, secretos y tensiones acumuladas durante años.

Lily James

La situación se vuelve todavía más peligrosa cuando una intensa tormenta de nieve los deja incomunicados del mundo exterior, justo antes de la llegada de Año Nuevo. Dos días después, uno de los integrantes del grupo aparece muerto y los demás descubren que el responsable del crimen podría estar entre ellos.

Un nuevo proyecto para Lily James

Con esta producción, Lily James suma un nuevo papel protagónico en el género de suspenso. La actriz británica es conocida por sus trabajos en "Cenicienta", "Baby: El aprendiz del crimen" y la miniserie "Pam & Tommy", por la que recibió una nominación al Emmy.

La película buscará trasladar a la pantalla el clima de aislamiento y desconfianza que caracteriza a la novela de Foley, cuya trama combina el misterio de un crimen con las complejas relaciones entre personas que se conocen desde hace años.

Por el momento, no se anunciaron fechas de rodaje ni de estreno.