La actriz reaccionó a las especulaciones sobre un supuesto retoque en sus párpados y atribuyó los cambios en su apariencia al trabajo de su maquilladora. Su comentario se viralizó en las redes sociales.

Hoy 08:04

Jennifer Lawrence salió al cruce de los rumores sobre una posible cirugía estética y respondió con humor a las especulaciones acerca de un supuesto procedimiento en sus párpados.

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La actriz, de 36 años, fue mencionada en publicaciones y comentarios en redes sociales que señalaban un posible retoque conocido como blefaroplastia, una intervención quirúrgica que modifica los párpados.

Ante las versiones, Lawrence optó por una respuesta irónica. En una publicación de su maquilladora, Shayna Goldberg, la protagonista de "Los juegos del hambre" bromeó con que ella había sido la responsable de su supuesta cirugía.

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El comentario fue interpretado como una manera de desmentir las especulaciones y destacar el efecto que puede conseguir el maquillaje en la apariencia de una persona.

Goldberg trabaja habitualmente con la actriz y participa en la construcción de su imagen para eventos públicos y producciones fotográficas.

La respuesta de Lawrence volvió a poner en circulación el debate sobre la presión estética que enfrentan las figuras de Hollywood y la facilidad con la que cualquier cambio físico de una celebridad puede convertirse en tema de discusión en las redes sociales.