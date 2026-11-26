En su columna de este jueves para Radio Panorama, Osvaldo Granados analizó la demanda de divisas, la incertidumbre cambiaria y las señales financieras del Gobierno. También destacó la cosecha récord y se refirió a las diferencias en los mensajes del oficialismo.

Hoy 08:22

El periodista económico Osvaldo Granados analizó este jueves, en su columna para Radio Panorama, distintos aspectos de la coyuntura económica argentina y puso el foco en la elevada demanda de dólares, las expectativas cambiarias y las señales financieras del Gobierno nacional.

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Al referirse al comportamiento del mercado cambiario, Granados sostuvo que la compra mensual de divisas por parte de los argentinos evidencia el alto nivel de dolarización de la economía.

"Ahora están todos nerviosos por las elecciones, preguntan si habrá una corrida el año que viene y lo cierto es que fue todo el año la corrida, cuando se compran 1.900 millones de dólares todos los meses, indica que todo el mundo está dolarizado en Argentina", afirmó.

En ese contexto, explicó que las dudas financieras llevaron al Banco Central a buscar una señal para el mercado, mediante la utilización de dólares vinculados al swap con China para afrontar compromisos de deuda.

La cosecha récord y el impacto de la tecnología

Granados también destacó los resultados de la última campaña agrícola y consideró que la producción récord representa una noticia positiva para el sector agropecuario.

En particular, resaltó el impacto de la incorporación de nuevas tecnologías, especialmente el uso de drones, que contribuyeron a transformar los procesos productivos.

"La noticia más destacada fue la cosecha récord. Es muy positivo para el campo el uso de drones que lograron revolucionar todo, a tal punto que con la tecnología y el clima se llegó a esta cantidad", señaló.

Las dudas sobre el modelo económico y los mensajes del Gobierno

Por otra parte, el periodista se refirió a un análisis de la revista británica The Economist sobre el rumbo económico de la Argentina. Según mencionó, la publicación plantea interrogantes sobre la continuidad del modelo de libre mercado impulsado por Javier Milei, frente a sectores que reclaman volver a políticas de mayor intervención estatal.

"La revista The Economist dice que el experimento de libre mercado en Argentina está en duda, porque a alguna gente no le gusta, quieren volver a los controles, cerrar las exportaciones y cerrar la economía", expresó.

Finalmente, Granados observó diferencias en los mensajes de dos figuras del oficialismo. Por un lado, mencionó las declaraciones de Diego Santilli, quien destacó los resultados alcanzados en comparación con la situación que recibió el Gobierno. Por otro, recordó que Patricia Bullrich planteó la necesidad de mejorar la situación de la microeconomía.

"Santilli ayer destacaba a dónde se llegó con el país que recibió el gobierno pero al mismo tiempo Patricia Bullrich decía que había que mejorar la micro, jugaban al policía mal y el bueno. ¿Así se puede definir?", planteó el periodista.