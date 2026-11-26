Los añatuyenses se enfrentarán a un día mayormente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 19.2 °C y 29.3 °C. A medida que avanza la semana, el clima promete cambios significativos.

Hoy 08:21

El clima en Añatuya hoy se presenta con una condición cubierta y una temperatura actual de 20.4 °C, lo que se siente como 18.8 °C. Los añatuyenses deben prepararse para un día que no solo se verá nublado, sino que también podría traer algunas sorpresas.

Las temperaturas variarán entre los 19.2 °C y 29.3 °C durante el día, lo que sugiere un ambiente cálido pero con la posibilidad de algunas lluvias. La humedad está en un 59%, lo que puede hacer que el clima se sienta un poco más pesado para los habitantes de la región.

Para mañana, el pronóstico indica un chubasco ligero con temperaturas mínimas de 19.4 °C y máximas de 28.7 °C. Los añatuyenses deberán estar atentos a las recomendaciones de las autoridades, ya que se anticipan condiciones de lluvia.

El viernes, la situación mejorará, ya que se prevé un día soleado con temperaturas que irán desde los 16.6 °C hasta los 31.6 °C. Este cambio permitirá que los añatuyenses disfruten de un clima más agradable después de las lluvias.

En resumen, hoy Jueves 26 de noviembre de 2026, el clima en Añatuya se caracterizará por un cielo cubierto, con temperaturas mínimas de 19.2 °C y máximas de 29.3 °C. A medida que avanza la semana, se esperan cambios significativos, incluyendo un chubasco ligero mañana, seguido de un día soleado el viernes.

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