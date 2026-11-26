La medida fue oficializada este jueves en el Boletín Oficial y alcanzará a 1.076 cuarteles, federaciones provinciales y organismos de emergencias. Cuánto recibirá cada uno.

Hoy 08:19

El Gobierno nacional oficializó este jueves una asignación de $59.330.748.051 destinada a fortalecer el sistema de bomberos voluntarios y de emergencias de todo el país. La medida alcanzará a más de mil asociaciones, federaciones provinciales y organismos encargados de la capacitación y respuesta ante situaciones críticas.

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La decisión quedó establecida mediante la Resolución 1217/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada en el Boletín Oficial, que detalla cómo se distribuirán los recursos y cuáles serán los requisitos para acceder a los fondos.

Según lo dispuesto, 1.076 asociaciones de bomberos voluntarios recibirán $43.009.278,33 cada una, lo que representa una asignación total de $46.277.983.480,08.

El dinero deberá utilizarse para la compra de equipamiento, materiales y elementos destinados a combatir incendios, además de tareas de protección civil y mantenimiento de los equipos que ya poseen las instituciones.

Cómo se distribuirán los fondos

El esquema también contempla recursos para las federaciones provinciales de bomberos voluntarios, que dispondrán de dos partidas de $3.559.844.877,75 cada una.

Una de ellas estará destinada a cubrir gastos operativos, representación institucional y obligaciones legales, mientras que la otra financiará actividades de capacitación para bomberos y autoridades de las instituciones.

Por su parte, el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina recibirá $3.559.844.883,06 para sostener y desarrollar la Academia Nacional de Capacitación. A ese monto se sumarán otros $1.186.614.961,02 destinados a su funcionamiento.

En tanto, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) contará con $1.186.614.971,34, que serán administrados a través de la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios.

Estos recursos podrán utilizarse para tareas de fiscalización, instalación de centros regionales de control, adquisición de equipamiento, capacitación y asistencia extraordinaria ante emergencias.

Qué requisitos deberán cumplir los cuarteles

La normativa establece que las transferencias no serán automáticas. Para acceder a los subsidios, las instituciones deberán contar con la documentación correspondiente y presentar las rendiciones de cuentas exigidas por las autoridades.

Además, los desembolsos estarán sujetos a la disponibilidad de fondos y se dará prioridad a las provincias con menor cantidad de asociaciones de bomberos voluntarios, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta federal ante emergencias de gran magnitud.

La resolución también contempla controles sobre la utilización de los recursos. En caso de detectarse irregularidades administrativas o incumplimientos, las autoridades podrán suspender los beneficios e iniciar las acciones legales correspondientes.

Asimismo, todos los bienes adquiridos mediante estos subsidios deberán incorporarse al inventario establecido por la Ley Nacional N.º 25.054, que regula el sistema de bomberos voluntarios.

Con esta asignación, el Gobierno busca fortalecer el equipamiento, la formación y la capacidad operativa de las instituciones encargadas de intervenir ante incendios, desastres naturales y otras situaciones de emergencia.