La artista contó que durante un período perdió la confianza para crear música debido a su entorno profesional. Al mismo tiempo, el director de la nueva película de los Fockers destacó su desempeño junto a figuras como Robert De Niro y Ben Stiller.

Hoy 08:02

Ariana Grande volvió a ser noticia por sus declaraciones sobre su carrera artística y por los elogios que recibió a partir de su participación en una nueva producción cinematográfica de Hollywood.

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Durante una entrevista en el podcast "Las Culturistas", la cantante y actriz habló sobre una etapa en la que dejó de sentirse segura a la hora de hacer música. Según explicó, las relaciones profesionales y las personas que formaban parte de su entorno influyeron en su confianza y en sus ganas de compartir sus creaciones.

La artista señaló que los cambios en su equipo de trabajo le permitieron recuperar la seguridad y volver a disfrutar del proceso creativo. Sus declaraciones reflejan una etapa de transformación profesional, en la que busca establecer nuevas condiciones para desarrollar sus proyectos.

Elogios por su trabajo junto a De Niro y Ben Stiller

En paralelo, Grande recibió elogios por su participación en "Focker In-Law", la nueva película vinculada a la franquicia de comedia protagonizada por Ben Stiller y Robert De Niro.

Ariana Grande

El director John Hamburg destacó su desempeño y su capacidad para compartir escenas con dos figuras de amplia trayectoria en la industria cinematográfica.

En la película, Ariana interpreta a Olivia, una exnegociadora de rehenes que inicia una relación sentimental con el hijo del personaje de Ben Stiller. Su incorporación representa uno de los atractivos de esta nueva entrega, que retoma el universo de la popular saga.

De esta manera, la artista continúa ampliando su presencia en el cine, mientras combina sus proyectos como actriz con una carrera musical que, según sus propias palabras, atraviesa una etapa de renovación.