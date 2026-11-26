Hoy los termenses vivirán un día cubierto con temperaturas agradables. Se anticipan cambios en el clima para los próximos días, con lluvias en el pronóstico.

Hoy 08:01

El clima en Termas de Río Hondo se presenta hoy con una condición cubierta, lo que hará que los termenses sientan un ambiente fresco y húmedo. La temperatura actual es de 19.8 °C, aunque la sensación térmica alcanza los 22.1 °C debido a la alta humedad del 85%.

Durante el día, se espera que la temperatura oscile entre 19.3 °C como mínima y 27.9 °C como máxima, así que quienes salgan a la calle deben estar preparados para un clima variable. El viento sopla a 3.6 km/h desde el suroeste, contribuyendo a la sensación de frescura.

Para mañana, 27 de noviembre, hay pronosticadas lluvias irregulares en las cercanías, lo que podría afectar las actividades al aire libre de los termenses. Las temperaturas se mantendrán similares, con una mínima de 19.3 °C y una máxima que podría alcanzar los 28.9 °C.

El 28 de noviembre, la situación mejorará un poco con un pronóstico de cielo parcialmente nublado. Las temperaturas podrían descender ligeramente, con una mínima de 18.8 °C y una máxima que podría llegar a los 32 °C, ofreciendo un respiro tras las lluvias.

En resumen, los termenses deben estar atentos a las condiciones climáticas que se avecinan. Hoy, el clima será cubierto con temperaturas que variarán entre 19.3 °C y 27.9 °C, mientras que se anticipan lluvias para mañana y un leve mejoramiento hacia el fin de semana.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.