Impactante video. El episodio, registrado en video y difundido en redes sociales, le dejó diversas y graves lesiones. Tras conocer el diagnóstico médico, el atleta anunció su retiro.

Hoy 11:30

Alexander Kostyanov intentó levantar 605 kilogramos (1.334 libras) en la Copa Yermak 11, en Tyumén, Rusia, pero la barra cedió y le cayó sobre el pecho. El episodio, registrado en video y difundido en redes sociales, le dejó una rotura del tendón del bíceps, una dislocación del pulgar con rotura de ligamentos y un hematoma en el pecho. Tras conocer el diagnóstico médico, el atleta anunció su retiro.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El intento de Kostyanov no fue un salto al vacío. Minutos antes, el levantador ruso había completado con éxito un press de banca de 555 kilogramos, marca que, según informó The Sun, equivale a un récord mundial a nivel de Federación. Ese logro, sin embargo, quedó eclipsado por lo que vino después: su equipo cargó la barra con 605 kg —aproximadamente el peso de un oso polar adulto— y, en el momento del intento, el brazo de Kostyanov no soportó la tensión. La barra le aplastó el pecho mientras sus asistentes corrían a auxiliarlo. Los gritos del atleta quedaron registrados en las imágenes que circularon en las últimas horas a raíz de la publicación del campeón ruso Stepan Kochkin en Instagram.

El propio Kostyanov explicó lo ocurrido en declaraciones al medio ruso Sportmail.ru, que también fueron citadas por The Sun: “Levanté este peso con confianza, e incluso más, en el entrenamiento. Estaba 100 por ciento preparado físicamente. Pero esta vez, algo salió mal. Mi sistema nervioso me falló de nuevo en el torneo”. Y agregó: “La descarga de adrenalina y la sobrecarga de mi sistema nervioso central me superaron, impidiéndome darme cuenta de meses de trabajo infernal. El récord de 555 kg ya está escrito en la historia”.

Te recomendamos: Conmoción en Brasil por la muerte de un reconocido fisicoculturista de a los de 31 años

Las lesiones y el diagnóstico que aceleraron la decisión

El diagnóstico que recibió Kostyanov después del incidente fue contundente. El atleta lo relató con precisión: “El médico me mostró radiografías recientes de mi mano derecha y me explicó la situación: degeneración articular grave, artrosis avanzada y las consecuencias de lesiones colosales y de larga duración”. El veredicto del cirujano, según sus palabras, fue claro: “Estos problemas serán cada vez más frecuentes y las consecuencias serán irreversibles”.

Frente a ese panorama, tomó la decisión de retirarse de la disciplina, según constó en el portal ruso. “Lo escuché, lo entendí y lo acepté. Así que no estaba destinado a ser. Mi límite en esta carrera estaba fijado en 555 kg”, afirmó. El argumento final, no obstante, fue familiar: “Tengo tres hijos y estamos esperando el cuarto. Mi familia necesita un marido y padre activo y con movilidad, no un inválido en silla de ruedas”.

Kostyanov tiene 35 años y compite en la categoría Unlimited de la federación NAP, en la que acumuló dos récords mundiales en press de banca a lo largo de su carrera. Sus marcas, registradas en las divisiones de 100 y 110 kilogramos de peso corporal, lo ubican entre los levantadores más destacados de esa categoría. Según informó Bleacher Report, el récord mundial actual de press de banca le pertenece al estadounidense Jimmy Kolb, quien levantó 659 kg (1453 libras), que equivale al peso aproximado de un Mini Cooper original, en 2023.