Tanner Jeannot, de Boston Bruins, y Tyrel Bauer, de Winnipeg Jets, protagonizaron un enfrentamiento de más de un minuto durante un partido de la NHL. El entrenador de Boston quedó sorprendido y calificó el cruce como “una de las mejores peleas que he visto”.

Hoy 11:49

Un enfrentamiento entre dos jugadores de hockey sobre hielo se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada en la National Hockey League (NHL). Tanner Jeannot, delantero de Boston Bruins, y Tyrel Bauer, defensor de Winnipeg Jets, protagonizaron una pelea que duró más de un minuto e incluyó más de 40 golpes, en un partido que terminó con victoria de Winnipeg por 4-2.

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El cruce ocurrió durante el primer período, cuando el marcador estaba igualado 1-1 y restaban 10 minutos y 49 segundos para el cierre de esa etapa. Cerca del círculo central, ambos jugadores dejaron sus palos, se quitaron los guantes y comenzaron a prepararse para el enfrentamiento.

Durante aproximadamente 20 segundos patinaron en círculos, midieron la distancia y esperaron el momento para lanzar los primeros golpes. Luego intercambiaron puñetazos durante casi un minuto, mientras se sujetaban de las camisetas para mantenerse de pie sobre los patines.

En medio del forcejeo, el casco de Bauer salió despedido, aunque ninguno de los dos terminó en el suelo. Por ese motivo, los jueces de línea no intervinieron hasta que el enfrentamiento llegó a su fin. Finalmente, ambos fueron enviados al banco de penalizaciones y recibieron una sanción mayor de cinco minutos.

La pelea provocó una fuerte reacción en el estadio. Los jugadores de ambos equipos golpearon las tablas con sus palos y, cuando Jeannot y Bauer llegaron al banco de penalizaciones, sus compañeros se acercaron para saludarlos.

La reacción de los entrenadores y compañeros

El entrenador de Boston Bruins, Marco Sturm, destacó la intensidad del enfrentamiento y no ocultó su admiración por lo que acababa de presenciar.

“Una de las mejores peleas que he visto”, afirmó el técnico, quien disputó 14 temporadas en la NHL. Luego, al referirse a la actuación de Jeannot, agregó: “Jeano, ¡madre mía! Increíble”.

Sturm también explicó que el combate tuvo características diferentes a las peleas que presenció durante su etapa como jugador. “Entré en esta liga siendo muy joven, y todas las peleas eran prácticamente abiertas, simplemente te lanzabas. No había defensa, ni estructura. Simplemente: '¡Vamos, vamos!'”, recordó.

En esa línea, destacó el componente técnico del enfrentamiento entre ambos jugadores: “Eso fue increíble. En el mundo actual, hay mucha técnica”.

Del lado de Winnipeg, el centro Morgan Barron, quien marcó el gol que puso en ventaja a los Jets durante el segundo período, también valoró la actuación de Bauer.

“Son dos rivales muy duros”, señaló. Además, destacó la predisposición de su compañero para afrontar este tipo de situaciones: “Ves a Tyrel en esas peleas, se queda ahí todo el tiempo que el otro esté dispuesto. Creo que fue genial, les dio energía a los chicos. Es un trabajo muy difícil”.

Por su parte, Fraser Minten, centro de Boston, elogió a Jeannot y su actitud dentro del equipo. “Es increíble. Es un tipo encantador, un compañero de equipo excepcional. Un auténtico guerrero”, expresó.

Qué dice el reglamento de la NHL sobre las peleas

Aunque pueda resultar llamativo para quienes no siguen habitualmente este deporte, las peleas entre jugadores están contempladas dentro del reglamento de la NHL. Cuando dos deportistas aceptan enfrentarse, ambos reciben una penalización mayor de cinco minutos, aunque eso no implica su expulsión automática del partido.

Durante ese período, los dos equipos pueden continuar jugando con cinco integrantes por lado. Los árbitros y jueces de línea observan el desarrollo del enfrentamiento e intervienen cuando uno de los participantes cae al hielo o queda en una situación de indefensión.

La normativa también establece límites: los jugadores deben soltar sus palos antes de pelear y no está permitido que otros integrantes de los equipos se sumen al enfrentamiento. Además, existen sanciones adicionales para quienes obliguen a un rival a pelear, intervengan en una disputa ajena o continúen golpeando a un adversario que ya se encuentra en el suelo.

Desde 2013, la liga también sanciona a quienes se quitan voluntariamente el casco antes de una pelea. Sin embargo, cuando este elemento se desprende como consecuencia del forcejeo, como ocurrió con Bauer, no se aplica un castigo adicional.

De esta manera, el enfrentamiento entre Jeannot y Bauer se desarrolló dentro de las disposiciones previstas por la competencia: ambos aceptaron el duelo, permanecieron de pie durante el intercambio y recibieron la sanción correspondiente antes de regresar a la dinámica de un partido que terminó con victoria de Winnipeg por 4-2.