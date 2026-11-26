Tragedia en El Cairo. El vehículo volcó y se prendió fuego sobre un túnel en las afueras de la capital egipcia.

Hoy 11:44

Al menos 31 personas murieron y otras 15 resultaron heridas este miércoles cuando un camión cisterna con productos petrolíferos volcó y se incendió en una autopista muy transitada de Egipto, informó el Ministerio de Salud.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El siniestro ocurrió sobre un túnel en el distrito de Al-Warraq, en la gobernación de Guiza, una zona densamente poblada que forma parte del área metropolitana de El Cairo. La autopista conecta las principales rutas de las gobernaciones de El Cairo, Guiza y Qaliubiya.

El Ministerio de Salud precisó que unas 40 ambulancias fueron enviadas al lugar para asistir a las víctimas. Cuatro de los heridos se encuentran en estado crítico y fueron trasladados a hospitales para que reciban atención médica.

Imágenes grabadas por transeúntes y verificadas por la agencia AFP mostraron grandes llamaradas y densas columnas de humo que se elevaron desde el lugar del accidente.

Las fotografías posteriores al siniestro exhibieron varios vehículos completamente calcinados y los restos del camión cisterna, mientras los bomberos trabajaban para extinguir los últimos focos del incendio. También se pudo ver a una multitud reunida en la zona y a una excavadora que retiraba los restos de un automóvil destruido por el fuego.

Los accidentes de tránsito son frecuentes en Egipto y entre sus principales causas figuran el exceso de velocidad, la falta de controles efectivos para hacer cumplir las normas de circulación y el mal estado de los caminos. Según la agencia estatal de estadísticas, casi 6.000 personas murieron en accidentes viales en el país durante el último año, frente a más de 5.200 fallecidos registrados el año anterior.

En agosto pasado, al menos 18 personas, muchas de ellas adolescentes, murieron en el norte de Egipto cuando chocaron dos camionetas que transportaban trabajadores rurales temporarios.

El país también registró varios incendios mortales en los últimos años. Entre los factores que dificultan las tareas de emergencia figuran la precariedad de algunas zonas residenciales, la falta de infraestructura adecuada y las calles estrechas, que complican el acceso de los vehículos de bomberos.

En los últimos años, Egipto amplió su red vial con la construcción de nuevas autopistas y puentes, como parte de un programa de infraestructura destinado a reducir la congestión y responder al crecimiento de la población y la expansión de las ciudades.

Si bien estas obras mejoraron la circulación en algunas zonas, las preocupaciones por la seguridad vial persisten.