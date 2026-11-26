El ministro de Seguridad de Tucumán, Eugenio Agüero Gamboa, detalló el funcionamiento del convenio con la Policía de Seguridad Aeroportuaria que permitirá el acceso de la policía provincial al aeropuerto cuando sea solicitado.

Hoy 17:29

El ministro de Seguridad de Tucumán, Eugenio Agüero Gamboa, ha proporcionado detalles sobre un nuevo convenio que permitirá que la Policía de Tucumán acceda al aeropuerto local en situaciones específicas. Este acuerdo se formaliza con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que regulará el ingreso de la fuerza provincial bajo solicitud.

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Durante una reciente entrevista, Agüero Gamboa subrayó que la intervención de la Policía de Tucumán no implica que esta realice patrullajes o controles de forma independiente dentro de la estación aérea. "Esto es importante que quede claro, no es que la Policía de Tucumán va a patrullar o va a ingresar al aeropuerto a hacer controles, siempre que sea requerido por la Policía Aeroportuaria va a poder ingresar la Policía de Tucumán", remarcó el funcionario.

El acuerdo establece que la intervención de la policía provincial será solicitada en situaciones que lo requieran, ya sea por parte de la PSA o incluso por órdenes de un juzgado de Justicia Federal. Esto garantiza una respuesta rápida ante emergencias o situaciones que demanden la presencia de la policía provincial.

Para asegurar una coordinación efectiva, la División Bomberos y todas sus áreas han recibido una capacitación específica. Esta formación abarca los movimientos permitidos dentro del aeropuerto, así como las pautas para desplazarse cerca de las aeronaves y realizar intervenciones.

Las capacitaciones se llevarán a cabo de manera continua, cada dos o tres meses, con el fin de mantener al personal actualizado en procedimientos y normativas vigentes. Este aspecto es fundamental para garantizar que el personal de la Policía de Tucumán esté preparado para actuar de manera efectiva en situaciones de emergencia.

La capacidad de respuesta de la Policía de Tucumán se destaca, ya que pueden intervenir en un tiempo estimado de cinco minutos, gracias a contar con el número adecuado de efectivos, la formación pertinente y la tecnología necesaria para llevar a cabo sus funciones de manera eficiente.

Este nuevo convenio no solo fortalece la seguridad en el aeropuerto, sino que también establece un marco de colaboración entre las fuerzas de seguridad provinciales y federales, lo que es esencial para garantizar la seguridad de todos los usuarios que transitan por la aeroestación.